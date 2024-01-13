Клэй Томпсон: «Не стоит отчаиваться из-за места в таблице. Знаем, что у этой команды безграничный потенциал»

Клэй Томпсон оценил потенциал «Уорриорз» в этом сезоне.

Защитник считает, что калифорнийская команда способна исправить положение после неудачного старта сезона (18-20, 12-е место на Западе).

«Знаем, что когда соберемся в полном составе, можем быть хороши, не хуже всех остальных в этой лиге. Мы побеждали самых опасных соперников; мы боролись с ними до самого конца.

Понимаем, что в этом сезоне будет непросто, хотя когда было просто? Нам нужно сражаться на площадке, если хотим побеждать. Но мы знаем, что у этой команды безграничный потенциал.

Надо продолжать в том же духе. Не стоит отчаиваться из-за турнирного показателя на данный момент. Мы считаем, что на самом деле сильнее и лучше, чем эти цифры», – заявил .

В пятницу «Уорриорз» победили в гостях «Буллс» – 140:131.