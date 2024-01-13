Клэй Томпсон: «Не стоит отчаиваться из-за места в таблице. Знаем, что у этой команды безграничный потенциал»

Теги Голден Стэйт НБА Клэй Томпсон Баскетбол

Клэй Томпсон оценил потенциал «Уорриорз» в этом сезоне.

Защитник считает, что калифорнийская команда способна исправить положение после неудачного старта сезона (18-20, 12-е место на Западе).

«Знаем, что когда соберемся в полном составе, можем быть хороши, не хуже всех остальных в этой лиге. Мы побеждали самых опасных соперников; мы боролись с ними до самого конца.

Понимаем, что в этом сезоне будет непросто, хотя когда было просто? Нам нужно сражаться на площадке, если хотим побеждать. Но мы знаем, что у этой команды безграничный потенциал.

Надо продолжать в том же духе. Не стоит отчаиваться из-за турнирного показателя на данный момент. Мы считаем, что на самом деле сильнее и лучше, чем эти цифры», – заявил Томпсон.

В пятницу «Уорриорз» победили в гостях «Буллс» – 140:131.

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ну всё, Остапа понесло. Стоило разок отыграть нормально - и тут же понеслись напоминания о былых денёчках, когда мы все были эге-гей, сование четырёх пальцев и "мы не хуже остальных". Очнись, чувак, между вами и доброй половиной команд сейчас космос, тебе бы в ближайшее время помолчать да на играх сконцентрироваться.
+5
-2
+3
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий