«Сперс» сняли ограничение игрового времени для Вембаньямы и планируют использовать его в бэк-ту-бэках

Теги Сан-Антонио НБА Виктор Вембаньяма Баскетбол

Виктор Вембаньяма готов играть без ограничений.

«Сперс» на этой неделе сняли ограничение игрового времени для 1-го номера драфта и планируют снова использовать его в бэк-ту-бэках, когда команда проводит два матча за два дня.

Ожидается, что 20-летний француз на этой неделе сыграет в матчах против «Портленда» и «Миннесоты».

«Сан-Антонио» вводил ограничения для Виктора в качестве меры предосторожности после получения им травмы правого голеностопа.

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1 комментарий
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РОЙ уходит, надо что-то делать
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