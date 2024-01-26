«Сперс» сняли ограничение игрового времени для Вембаньямы и планируют использовать его в бэк-ту-бэках

Виктор Вембаньяма готов играть без ограничений.

«Сперс» на этой неделе сняли ограничение игрового времени для 1-го номера драфта и планируют снова использовать его в бэк-ту-бэках, когда команда проводит два матча за два дня.

Ожидается, что 20-летний француз на этой неделе сыграет в матчах против «Портленда» и «Миннесоты».

« » вводил ограничения для в качестве меры предосторожности после получения им травмы правого голеностопа.