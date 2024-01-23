Виктор Вембаньяма о 70-очковом матче Эмбиида: «Баскетбол снова становится игрой «больших»

Теги Филадельфия Сан-Антонио НБА Джоэл Эмбиид Виктор Вембаньяма Баскетбол

Виктор Вембаньяма отреагировал на 70-очковый перфоманс Джоэла Эмбиида.

Французский бигмен «Сан-Антонио» отдал должное лидеру «Филадельфии» после рекордного для того матча.

Первый номер драфта-2023 считает, что баскетбол меняется прямо на наших глазах.

«Было бы приятнее, если бы мы сегодня победили, но это все равно вдохновляет. Вдохновляет, особенно с точки зрения атаки.

Еще пару лет назад баскетбол был в большей степени игрой защитников. Но сейчас мы возвращаемся к тому, что это игра «больших». Это логично. Просто появились ребята, которые могут делать на площадке все, несмотря на высокий рост.

Вот так сейчас меняется игра. Надо адаптироваться», – заявил Вембаньяма.

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2 комментария
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Большие, которые пять лет подряд берут МВП🌚🌝
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+15
Ну так на то и выходит что большие научились стрелять из-за дуги не теряя возможности набирать очки и из краски. Плюс задействуя партнеров качественные передачами.
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