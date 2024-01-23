Джоэл Эмбиид: «Вембаньяма уже сейчас в полном порядке. Но он будет развиваться и доставит еще много проблем»

Джоэл Эмбиид поделился мнением о Викторе Вембаньяме.

Центровой «Филадельфии» оценил уровень французского бигмена « » после победного матча, в котором набрал 70 очков.

На счету 1-го номера драфта-2023 33 очка, 7 подборов, 2 передачи и 2 блок-шота.

« хорош. У него есть все, что надо. Размеры, умения, все. Даже не знаю, что добавить. Светлое будущее.

Виктор уже сейчас в полном порядке, но по мере развития и прогресса – плюс его тело тоже будет меняться – он доставит множество проблем парням в этой лиге. Он невероятно талантлив», – заявил .