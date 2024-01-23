Джоэл Эмбиид: «Вембаньяма уже сейчас в полном порядке. Но он будет развиваться и доставит еще много проблем»

Теги Филадельфия Сан-Антонио НБА Джоэл Эмбиид Виктор Вембаньяма Баскетбол

Джоэл Эмбиид поделился мнением о Викторе Вембаньяме.

Центровой «Филадельфии» оценил уровень французского бигмена «Сан-Антонио» после победного матча, в котором набрал 70 очков.

На счету 1-го номера драфта-2023 33 очка, 7 подборов, 2 передачи и 2 блок-шота.

«Вембаньяма хорош. У него есть все, что надо. Размеры, умения, все. Даже не знаю, что добавить. Светлое будущее.

Виктор уже сейчас в полном порядке, но по мере развития и прогресса – плюс его тело тоже будет меняться – он доставит множество проблем парням в этой лиге. Он невероятно талантлив», – заявил Эмбиид.

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4 комментария
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Через пару лет активной работы в межсезонье, наличие потрясающего Плэймейкера ,пару вингов и да Витя будет играть в разы лучше, чем в его первый год, когда он уже показывает невероятные для своего роста и возраста скиллы и талант.
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Набор веса чреват. Колени, хрящи, связки, они не могу расти так быстро как вес.
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А что было бы, если бы Вемба играл в паре с Эмбидом?
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