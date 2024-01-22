Астапкович, Димитриевич, Акун-Перселл и еще три игрока отобраны на Матч звезд Лиги ВТБ по итогам голосования СМИ

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Завершен второй этап голосования на Матч звезд Лиги ВТБ 2024.

По итогам голосования СМИ стали известны еще 6 баскетболистов, которые попали в финальный пул Матча звезд. Ими стали игроки задней линии Ненад Димитриевич (УНИКС), Томас ЭртельЗенит») и Трент Фрэйзер («Зенит»), а также игроки передней линии Девон Акун-Перселл («Локомотив-Кубань»), Антон Астапкович (ЦСКА) и Ройс Хэмм («Астана»).

Ранее в финальный пул Матча звезд 2024 попали игроки задней линии Антон Глазунов («Уралмаш»), Александр Платунов («Парма»), Ксавьер Рэтан-Мэйс («Енисей»), а также игроки передней линии Октавиус Эллис («Уралмаш»), Би Джей Джонсон («Парма») и Андрей Мартюк («Локомотив-Кубань»). 

На третьем этапе (22-29 января) главные тренеры команд Лиги ВТБ выберут в общий пул еще 6 баскетболистов – по 3 игроков в заднюю и переднюю линии. При этом главные тренеры не смогут голосовать за игроков, которые были отобраны в общий пул болельщиками и СМИ.

Выбор Sports.ru:

Задняя линия: Ненад Димитриевич (УНИКС), Каспер Уэйр (ЦСКА), Мело Тримбл (ЦСКА), Трент Фрэйзер («Зенит»), Томас Эртель («Зенит»)

Передняя линия: Ройс Хэмм («Астана»), Джален Рэйнольдс (УНИКС), Девон Акун-Перселл («Локомотив-Кубань»), Винс Хантер («Зенит»), Андрей Воронцевич («НН»).

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