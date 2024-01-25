«Бакс» подпишут с Доком Риверсом контракт до конца сезона-2026/27 стоимостью около 40 млн долларов
С новым главным тренером «Милуоки» будет подписан контракт на 3,5 года.
Контракт Дока Риверса с «Бакс» будет рассчитан до конца сезона-2026/27, сообщает инсайдер Шэмс Чарания. Стоимость контракта составит около 40 миллионов долларов.
«Милуоки» продолжает выплачивать зарплаты бывшим главным тренерам Майку Буденхольцеру и Эдриану Гриффину.
Жаль, что они только на менеджеров работают
Другое дело, что он тренер для развития, как до него в той же Филе был Бретт Браун. А вот когда против него меняют тактику во время матча, или серии ПО - тут Док (Бретт Браун) всегда плох, реагировать быстро на смену тактики он попросту не способен.
В общем истерика Янниса и Лилларда скорее всего приведёт к тому, что Милуоки поувереннее проведут оставшуюся регулярку, но в ПО обделаются, скорее всего ведя в серии 3:1.