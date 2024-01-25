«Бакс» подпишут с Доком Риверсом контракт до конца сезона-2026/27 стоимостью около 40 млн долларов

Теги Док Риверс Эдриан Гриффин Милуоки НБА Майк Буденхольцер Баскетбол

С новым главным тренером «Милуоки» будет подписан контракт на 3,5 года.

Контракт Дока Риверса с «Бакс» будет рассчитан до конца сезона-2026/27, сообщает инсайдер Шэмс Чарания. Стоимость контракта составит около 40 миллионов долларов.

«Милуоки» продолжает выплачивать зарплаты бывшим главным тренерам Майку Буденхольцеру и Эдриану Гриффину.

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29 комментариев
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Самые дорогие хлопки в ладоши в НБА, поехали.
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Комон гайс летс гоу вылетим в 1/8!
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Реально же «олени»…
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а когда-то Дэнни Эйндж ещё и пик получил за то что избавился от него)
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Кинули 40 млн в комментатора espn )
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cry me a Rivers
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Человек ничего не смыслит в коучинге, не умеет быть гибким, умеет только «камон летс гоу» и за это получает 40 лямов. Что не так с лигой?
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Тот факт, что Риверс за свои "труды" еще и деньги получает, вызывает у меня неподдельный восторг его ораторским качествам.
Жаль, что они только на менеджеров работают
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Возможно, это чарующее воздействие его низкого хрипловатого голоса?
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Похоронили веру фанов оленей
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Это жесть) Черный Аяз Шабутдинов от баскетбола снова обвёл всех вокруг пальца
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Понятно, что Риверс по какой то причине считается хорошим тренером, а такие на меньшее, чем три сезона не соглашаются. Но все равно это помешательство сложно объяснить
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Ответ Максим Новиков
Человек ничего не смыслит в коучинге, не умеет быть гибким, умеет только «камон летс гоу» и за это получает 40 лямов. Что не так с лигой?
Ну ты не перегибай, кое что в коучинге Риверс смыслит. Всегда у него вылетали звёзды с травмами посреди сезона, а результаты особо не проседали - бенчеры и зелёный молодняк достойно сражались и побеждали, такое и в ЛАК, и в Филе было.
Другое дело, что он тренер для развития, как до него в той же Филе был Бретт Браун. А вот когда против него меняют тактику во время матча, или серии ПО - тут Док (Бретт Браун) всегда плох, реагировать быстро на смену тактики он попросту не способен.
В общем истерика Янниса и Лилларда скорее всего приведёт к тому, что Милуоки поувереннее проведут оставшуюся регулярку, но в ПО обделаются, скорее всего ведя в серии 3:1.
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Ответ Илья Купол
вот неужели он бы не согласился на меньшее и зачем сразу на три года давать..🤔🤔🤔
Да вроде почти 4 года...
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Камон - 10млн, летс гоу- 10 млн, гайс - 10 млн, стоять с непонимающим видом проиграв первый раунд ведя 3-1 - 10 млн
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вот неужели он бы не согласился на меньшее и зачем сразу на три года давать..🤔🤔🤔
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Ахахаххахах
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Непонятна эта вера в Риверса. До сих пор не верится что Клипперс с пиковыми Полом и Гриффином так и не добрались до финала. Считаю что именно из-за него лучшие годы Криса и Блэйка закончились ничем.
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самострел)
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Док шарлатан от баскетбола...был ,есть .будет
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Зиц председатель Риверс снова в деле
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Не просто шарлатан, а шарлатанище
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Не путëвый тренер. Как говно в проруби из команды в команду. Уже давно не котируется, а его всë равно приглашают
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Ну они не зря олени
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"Шутка вышла из под контроля" уже сильно недостаточно для этой новости. Жесть просто, мои соболезнования болельщикам бакс
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Ответ Nightyork97
Самые дорогие хлопки в ладоши в НБА, поехали.
У Бена Симмонса дороже
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Ответ Максим Новиков
Человек ничего не смыслит в коучинге, не умеет быть гибким, умеет только «камон летс гоу» и за это получает 40 лямов. Что не так с лигой?
Он умеет выстраивать отношения со звездами и с руководством клубов. Таких ценят.
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Янниса ещё хватит на 2-3 тренера.
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