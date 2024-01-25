«Бакс» подпишут с Доком Риверсом контракт до конца сезона-2026/27 стоимостью около 40 млн долларов

С новым главным тренером «Милуоки» будет подписан контракт на 3,5 года.

Контракт Дока Риверса с «Бакс» будет рассчитан до конца сезона-2026/27, сообщает инсайдер Шэмс Чарания. Стоимость контракта составит около 40 миллионов долларов.

« » продолжает выплачивать зарплаты бывшим главным тренерам и Эдриану Гриффину.