«У «Далласа» сегодня не играет Ирвинг, у «Финикса» – Гордон, у ESPN – Док Риверс». Майк Брин и Дорис Берк попрощались со своим коллегой

Теги Док Риверс Милуоки НБА Дорис Берк Майк Брин Баскетбол

Док Риверс станет главным тренером «Милуоки».

Комментаторы ESPN Майк Брин и Дорис Берк попрощались с коллегой, который присоединился к их бригаде прошлым летом.

«У «Далласа» сегодня не играет Кайри Ирвинг, у «Финикса» – Эрик Гордон, у ESPN на ABC – Док Риверс. Наш дорогой друг пришел к выводу, что жизнь комментатора НБА связана со слишком большим стрессом, и решил выбрать работу попроще – главный тренер команды НБА, идущей за чемпионством. Мы благодарим его за те недели совместной работы и желаем всего самого наилучшего.

Если серьезно, Дорис, это грустный момент, но мы будем искренне волноваться за нашего друга. Тренировать у него крови, и он получил прекрасную возможность в городе, который не является для него чужим», – сказал Брин.

«Думая как эгоистка, я буду по нему скучать. Постараюсь сейчас не расплакаться.

Док привносил невероятную энергию каждый день, всегда оставался позитивен, полностью отдавался процессу. Но дело уже не в том, что потеряли я и ты, Майк, а в том, что получили «Бакс», у которых уже есть 30 побед. И даже с таким успешным стартом «Милуоки» чего-то не хватало. Наш друг получил отличную возможность побороться за титул на Востоке, и я искренне постараюсь радоваться твоим успехам, Док», – добавила Берк.

6 комментариев
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Кстати как комментатор и эксперт он неплох был
Долго скучать не придется, вернется к этому ремеслу в межсезонье 😄
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Как трогательно) Лет’с гоу, Док!)
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Ответ bear7904
Ну вот прям "идущей за чемпионство"? Бегущей за хорошо оторвавшимся Бостоном. И это только восток
это единственные три слова, которые в этом полотне тебя зацепили?
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Ответ Dmitry Trepov
Ну Бостон в ПО будет совсем другим)) Порзи поломается, а Тейтум не потащит) Если только Уайт вытащит)
Ну а Бакс конечно прям совсем лучше станут, Дэйм перестанет быть дырой в защите и станет дипоем.
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