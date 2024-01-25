Билл Симмонс о Риверсе в «Бакс»: «Все говорят об Эмбииде, Харден отлично себя показывает. Док понимает: «Пришло время взять реванш»

Билл Симмонс выдвинул теорию, почему Док Риверс вновь решил стать тренером.

«Я пытался понять, почему Док Риверс снова решил тренировать. Он был очень счастлив на телевидении, что же изменилось? И я с ним не разговаривал – это просто моя догадка.

У «Филадельфии» новый тренер. Все говорят об , новом нападении. Ага – Ник Нерс, новый тренер. Джеймс Харден переходит в «Клипперс» и тоже отлично себя показывает.

Док, максимально соревновательный человек, сидит у себя там и думает. Не побеждал в финале с 2008 года. « » увольняет главного тренера и обращается к Доку: «Возвращайся домой. Ты же пошел в [университет] Маркетт. Все получится». Яннис, Дэйм. Все работает.

«Филли» – , Бен Симмонс – ничего не работало. «Клипперс» – ничего не работало, Крис Пол и Блэйк Гриффин ненавидели друг друга. Последние годы «Селтикс» – ничего не работало; Рондо, Рэй Аллен – полный бред был.

Ты же сказал в подкасте Билла Симмонса (месяц назад – Sports.ru), что и Дэйму надо чаще действовать в пик-н-ролле. И вот сидит Док и думает: «Пришло время взять реванш». И соглашается стать главным тренером «Бакс», потому что людям есть что доказывать. И как раз из таких», – поделился Симмонс.