Матисс Тайбулл может наложить вето на обмен в «Милуоки»

Теги возможные переходы Док Риверс Милуоки Портленд НБА Матисс Тайбулл Баскетбол

По мнению эксперта, Матисс Тайбулл может оказаться против своего обмена в «Бакс».

«Стоит иметь в виду: Матисс Тайбулл (упомянутый ранее как цель «Бакс») имеет право наложить вето на любой обмен в течение первого года, поскольку «Блэйзерс» повторили предложение, сделанное ему, когда он был ограниченно свободным агентом.

Не думаю, что он согласится на обмен в «Милуоки» в свете недавнего назначения на пост главного тренера», – пишет эксперт Шон Хайкин.

Вчера «Бакс» отправили в отставку Эдриана Гриффина. Новым главным тренер команды станет Док Риверс, под руководством которого Тайбулл выступал в «Филадельфии».

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5 комментариев
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Ответ Максим Макеев
ну тут матисс сам виноват надо бы учиться бросать и будет топ
Так он уже научился бросать, второй год 3шки накидывает
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Настолько к Доку не хочет
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Ответ Максим Макеев
ну тут матисс сам виноват надо бы учиться бросать и будет топ
Бакс он интересен не ради умения бросать по кольцу, а чтобы мешать командам бросать по кольцу. Там и без него достаточно шутеров
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Ответ Максим Макеев
ну тут матисс сам виноват надо бы учиться бросать и будет топ
Так плохо играл, что Даллас предложил 11 в год и Портленд повторил.
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