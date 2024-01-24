Матисс Тайбулл может наложить вето на обмен в «Милуоки»

По мнению эксперта, Матисс Тайбулл может оказаться против своего обмена в «Бакс».

«Стоит иметь в виду: (упомянутый ранее как цель «Бакс») имеет право наложить вето на любой обмен в течение первого года, поскольку «Блэйзерс» повторили предложение, сделанное ему, когда он был ограниченно свободным агентом.

Не думаю, что он согласится на обмен в « » в свете недавнего назначения на пост главного тренера», – пишет эксперт Шон Хайкин.

Вчера «Бакс» отправили в отставку Эдриана Гриффина. Новым главным тренер команды станет , под руководством которого Тайбулл выступал в «Филадельфии».