Инсайдер Джован Буха: «Дарвин Хэм в безопасности до конца сезона»

Главному тренеру «Лейкерс» Дарвину Хэму не грозит увольнение.

Такое мнение высказал инсайдер The Athletic Джован Буха.

«Я думаю, что в безопасности до конца сезона. Если дела пойдут наперекосяк, « » проиграют шесть, семь или восемь матчей подряд и начнут стремительно падать в турнирной таблице, возможно, тогда ситуация изменится.

У меня была статья с Шэмсом в начале месяца после того поражения в Майами, когда «Лейкерс» двигались в этом направлении. Они проиграли четыре матча подряд во второй раз за несколько недель. В раздевалке возникла некоторая разобщенность, игроки были недовольны своими ролями и ротацией. Не думаю, что тот материал полностью потерял актуальность.

В случае с Дарвином «Лейкерс» должны дойти до ужасной и недостижимой точки, чтобы уволить его. И они двигались к ней в начале сезона», – заявил Буха.