Инсайдер Джован Буха: «Дарвин Хэм в безопасности до конца сезона»

Теги Лейкерс НБА Дарвин Хэм Баскетбол

Главному тренеру «Лейкерс» Дарвину Хэму не грозит увольнение.

Такое мнение высказал инсайдер The Athletic Джован Буха.

«Я думаю, что Дарвин Хэм в безопасности до конца сезона. Если дела пойдут наперекосяк, «Лейкерс» проиграют шесть, семь или восемь матчей подряд и начнут стремительно падать в турнирной таблице, возможно, тогда ситуация изменится.

У меня была статья с Шэмсом в начале месяца после того поражения в Майами, когда «Лейкерс» двигались в этом направлении. Они проиграли четыре матча подряд во второй раз за несколько недель. В раздевалке возникла некоторая разобщенность, игроки были недовольны своими ролями и ротацией. Не думаю, что тот материал полностью потерял актуальность.

В случае с Дарвином «Лейкерс» должны дойти до ужасной и недостижимой точки, чтобы уволить его. И они двигались к ней в начале сезона», – заявил Буха.

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2 комментария
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Инсайдер Джован Буха: «Дарвин Хэм в безопасности до конца сезона. Но это не точно»
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Какая то проклятая франшиза. Ни в одной франшизе когда играл Леброн не было настолько все плохо...
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