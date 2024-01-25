Инсайдер Джован Буха: «Дарвин Хэм в безопасности до конца сезона»
Главному тренеру «Лейкерс» Дарвину Хэму не грозит увольнение.
Такое мнение высказал инсайдер The Athletic Джован Буха.
«Я думаю, что Дарвин Хэм в безопасности до конца сезона. Если дела пойдут наперекосяк, «Лейкерс» проиграют шесть, семь или восемь матчей подряд и начнут стремительно падать в турнирной таблице, возможно, тогда ситуация изменится.
У меня была статья с Шэмсом в начале месяца после того поражения в Майами, когда «Лейкерс» двигались в этом направлении. Они проиграли четыре матча подряд во второй раз за несколько недель. В раздевалке возникла некоторая разобщенность, игроки были недовольны своими ролями и ротацией. Не думаю, что тот материал полностью потерял актуальность.
В случае с Дарвином «Лейкерс» должны дойти до ужасной и недостижимой точки, чтобы уволить его. И они двигались к ней в начале сезона», – заявил Буха.