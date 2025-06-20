Владе Дивац упал с мотоцикла и сломал бедренную кость
Владе Дивац попал в больницу.
Известный 57-летний бывший баскетболист и менеджер НБА упал с мотоцикла и сломал бедренную кость. Инцидент произошел в Черногории.
Дивацу потребовались срочная операция и протезирование. Он находится в стабильном состоянии.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
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