Владе Дивац упал с мотоцикла и сломал бедренную кость

Владе Дивац попал в больницу.

Известный 57-летний бывший баскетболист и менеджер НБА упал с мотоцикла и сломал бедренную кость. Инцидент произошел в Черногории.

Дивацу потребовались срочная операция и протезирование. Он находится в стабильном состоянии.