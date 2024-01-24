Дарвин Хэм: «Разочарован поражением, но доволен тем, как сыграли без Леброна в составе»
Дарвин Хэм подвел итоги матча с «Клипперс».
По словам главного тренера «Лейкерс», команда достойно справилась без травмированного Леброна Джеймса, несмотря на поражение (116:127).
«Разочарован поражением, но доволен тем, как сыграли без Леброна в составе.
Не могу упрекнуть парней за игру в защите. Остин Ривз сделал многое, обороняясь против Джорджа и Ленарда, Д’Анджело Расселл хорошо отрабатывал во время переходов. Ребята старались и боролись, но соперник попадал сложные броски. У них сильная команда, у них в составе есть люди, способные решать.
Сказал парням сразу после матча, что сегодня во время игры нам удалось сделать много хорошего», – заявил Хэм.
«Лейкерс» после поражения снова имеют отрицательный баланс в таблице – 22-23.