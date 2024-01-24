Дарвин Хэм: «Разочарован поражением, но доволен тем, как сыграли без Леброна в составе»

Теги Леброн Джеймс Клипперс Лейкерс НБА Д’Анджело Расселл Дарвин Хэм Остин Ривз Баскетбол

Дарвин Хэм подвел итоги матча с «Клипперс».

По словам главного тренера «Лейкерс», команда достойно справилась без травмированного Леброна Джеймса, несмотря на поражение (116:127).

«Разочарован поражением, но доволен тем, как сыграли без Леброна в составе.

Не могу упрекнуть парней за игру в защите. Остин Ривз сделал многое, обороняясь против Джорджа и Ленарда, Д’Анджело Расселл хорошо отрабатывал во время переходов. Ребята старались и боролись, но соперник попадал сложные броски. У них сильная команда, у них в составе есть люди, способные решать.

Сказал парням сразу после матча, что сегодня во время игры нам удалось сделать много хорошего», – заявил Хэм.

«Лейкерс» после поражения снова имеют отрицательный баланс в таблице – 22-23.

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2 комментария
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в общем то это правда, без Брона против четырёх звёзд парусов могли и тридцать , и сорок очей пролететь
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