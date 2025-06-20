«Локомотив-Кубань» хочет продлить контракт Таджера Макколла, защитник обдумывает свое решение
Таджер Макколл может остаться в Краснодаре.
30-летний американский защитник (196 см) перешел в «Локо» по ходу сезона, чтобы заменить травмированного Би Джей Джонсона.
Макколл набирал 10,3 очка, 2,4 подбора и 3,2 передачи в среднем в 25 матчах за команду в Единой лиге ВТБ.
По сообщению телеграм-канала «Свободный агент», «Локо» предложил защитнику новый контракт, игрок пока не принял решение.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Свободный агент». Канал в сети Telegram
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