«Локомотив-Кубань» хочет продлить контракт Таджера Макколла, защитник обдумывает свое решение

Таджер Макколл может остаться в Краснодаре.

30-летний американский защитник (196 см) перешел в «Локо » по ходу сезона, чтобы заменить травмированного Би Джей Джонсона.

Макколл набирал 10,3 очка, 2,4 подбора и 3,2 передачи в среднем в 25 матчах за команду в Единой лиге ВТБ.

По сообщению телеграм-канала «Свободный агент», «Локо» предложил защитнику новый контракт, игрок пока не принял решение.