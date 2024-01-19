Остин Ривз дважды не обратил внимания на Дарвина Хэма и прошел мимо

Теги Лейкерс НБА Торин Принс Дарвин Хэм Остин Ривз Баскетбол

Остин Ривз проигнорировал главного тренера Дарвина Хэма по ходу матча с «Мавс».

Ривз не обращал внимания на Хэма, который пытался поздравить его с отличным игровым отрезком. 25-летний игрок отобрал мяч у Тима Хардауэя-младшего, а затем отдал передачу Торину Принсу, который вывел «Лейкерс» вперед со счетом 79:64.

Ривз прошел мимо Хэма, чтобы дать пять Принсу, а затем сделал то же самое с одним из ассистентов, но не с главным тренером.

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
У Лейкерс что ни день, то праздник - и в основном это День дурака
+18
0
+18
Тренеришкой хоть не назвал?
+14
0
+14
Какой важный цыпленок 🐥 этот Ривз))
+5
-1
+4
Ответ Best game on Earth
А как это по-английски? Cute little coach?
Trenerishko
+3
0
+3
Ответ haibr
Тренеришкой хоть не назвал?
А как это по-английски? Cute little coach?
+2
0
+2
Ответ lecterkillhomyuk
Ривс в курсе, что он играет хреново сейчас и я считаю, что если за него можно обменять игрока типа Ирвинга, то это нужно делать при любом раскладе
Лучше кого-нибудь типа Дончича)))
+1
0
+1
Ривс в курсе, что он играет хреново сейчас и я считаю, что если за него можно обменять игрока типа Ирвинга, то это нужно делать при любом раскладе
+5
-5
0
Ответ Best game on Earth
А как это по-английски? Cute little coach?
Нужно у Артема Дзюбы спросить.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий