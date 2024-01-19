Остин Ривз дважды не обратил внимания на Дарвина Хэма и прошел мимо
Остин Ривз проигнорировал главного тренера Дарвина Хэма по ходу матча с «Мавс».
Ривз не обращал внимания на Хэма, который пытался поздравить его с отличным игровым отрезком. 25-летний игрок отобрал мяч у Тима Хардауэя-младшего, а затем отдал передачу Торину Принсу, который вывел «Лейкерс» вперед со счетом 79:64.
Ривз прошел мимо Хэма, чтобы дать пять Принсу, а затем сделал то же самое с одним из ассистентов, но не с главным тренером.