Остин Ривз дважды не обратил внимания на Дарвина Хэма и прошел мимо

Остин Ривз проигнорировал главного тренера Дарвина Хэма по ходу матча с «Мавс».

Ривз не обращал внимания на Хэма, который пытался поздравить его с отличным игровым отрезком. 25-летний игрок отобрал мяч у Тима Хардауэя-младшего, а затем отдал передачу , который вывел « » вперед со счетом 79:64.

прошел мимо , чтобы дать пять Принсу, а затем сделал то же самое с одним из ассистентов, но не с главным тренером.