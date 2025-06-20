Женская НБА. «Коннектикут» примет «Даллас», «Лас-Вегас» сыграет с «Сиэтлом» и другие матчи
Сегодня состоятся три матча регулярного чемпионата женской НБА.
«Коннектикут» примет «Даллас», «Лас-Вегас» сыграет с «Сиэтлом».
Женская НБА
Регулярный чемпионат
21 июня. 2.30
Коннектикут – Даллас
21 июня. 2.30
Лас-Вегас – Сиэтл
21 июня. 5.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Так кто все же будет чемпионом НБА?139 голосов
Индиана
Оклахома
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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