Дарвин Хэм: «Хватит уже оправдываться. «Лейкерс» пора играть в баскетбол»

Теги Лейкерс Бруклин НБА Дарвин Хэм Баскетбол

Дарвин Хэм считает, что «Лейкерс» пора показывать свою лучшую игру.

Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм подвел итоги матча с «Бруклином» (112:130).

Для «Нетс» это всего 4-я победа в 18 последних встречах.

«Мы провели две совершенно разные половины. В первой показали то, над чем работаем, к чему стремимся. Но во второй проявилась наша нестабильность... Нам нужно определиться, какой командой мы хотим быть.

Будем смотреть, как так получилось, обсудим с командой. Будем разбирать все хорошее и плохое из этой игры во время аналитического занятия.

Хватит уже оправдываться. Нам пора играть в баскетбол», – заявил Хэм.

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18 комментариев
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"Времени на раскачку нет," - добавил тренер.
+39
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+37
Да давно все уже хакнули Лейкерс, надо тупо перетерпеть до 2 половины, потом Леброн устает и всё и ничего ты с этим не сделаешь.
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+17
Проигрывают, виноват тренер. Выигрывают - заслуга Леброна.
+10
-2
+8
Ответ Dmitry Trepov
Хватит оправдываться. Лейкерс пора менять тренера
как убрать Краба?
+10
-4
+6
Да ладно щась узнали чтоли играть надо баскетбол а до этого чем занимался команда и тренер
+7
-3
+4
"Лебедь, краб и щука" (И. А. Крылов)
+3
-1
+2
Ну все, с завтрашнего дня начнут
+2
0
+2
Ответ Maturmalai
"Времени на раскачку нет," - добавил тренер.
Come on. Let’s go!
+5
-3
+2
Это уже те самые Лейкерс, которых надо бояться в плове, или еще нет?)
+2
-1
+1
Ответ Vano from Tbilisi
как убрать Краба?
Никак
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0
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