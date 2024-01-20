Дарвин Хэм: «Хватит уже оправдываться. «Лейкерс» пора играть в баскетбол»
Дарвин Хэм считает, что «Лейкерс» пора показывать свою лучшую игру.
Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм подвел итоги матча с «Бруклином» (112:130).
Для «Нетс» это всего 4-я победа в 18 последних встречах.
«Мы провели две совершенно разные половины. В первой показали то, над чем работаем, к чему стремимся. Но во второй проявилась наша нестабильность... Нам нужно определиться, какой командой мы хотим быть.
Будем смотреть, как так получилось, обсудим с командой. Будем разбирать все хорошее и плохое из этой игры во время аналитического занятия.
Хватит уже оправдываться. Нам пора играть в баскетбол», – заявил Хэм.