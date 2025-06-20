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«Вашингтон» пытается улучшить позиции на драфте, чтобы получить Дилана Харпера или Джеремайю Фирса

«Уизардс» активно работают над своими шансами на драфте-2025.

Клуб, имеющий 6-й и 18-й пики, нацелен получить перспективного игрока задней линии.

Организация готова на многое, чтобы подняться на 2-ю строчку (выбор «Сперс»), включая трансфер «неожиданных» игроков из своего состава. «Вашингтон» обращался и к другим командам по поводу выбора в Топ-5. Эти попытки пока не привели к успеху.

Целью клуба являются Дилан Харпер, в случае получения 2-го пика, или Джеремайя Фирс. Фирс идет 7-м в последнем прогнозе ESPN, и «Уизардс» вполне могут рассчитывать получить его под 6-м номером, но хотят увеличить свои шансы.

Так кто все же будет чемпионом НБА?294 голоса
ИндианаИндиана
ОклахомаОклахома-Сити
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: RG
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