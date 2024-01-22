Дарвин Хэм об игре Расселла против «Портленда»: «Один из его лучших перфомансов после возвращения в «Лейкерс»
Дарвин Хэм отдал должное Д’Анджело Расселлу после игры с «Портлендом».
Разыгрывающий «озерников» записал на свой счет 34 очка и 8 передач при 14 из 21 с игры, команда победила 134:110.
«Он был полностью сосредоточен на игре, на том, чтобы принести пользу команде. Сегодня Расселл выдал один из лучших перфомансов в форме «Лейкерс» после возвращения в команду», – заявил Хэм.
Игру Расселла также отметил лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс.
«Он был агрессивен в попытках найти возможности для бросков из удобных для себя позиций, мы старались помогать ему в этом, особенно в быстром нападении», – считает Джеймс.