Дарвин Хэм об игре Расселла против «Портленда»: «Один из его лучших перфомансов после возвращения в «Лейкерс»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Портленд НБА Д’Анджело Расселл Дарвин Хэм Баскетбол

Дарвин Хэм отдал должное Д’Анджело Расселлу после игры с «Портлендом».

Разыгрывающий «озерников» записал на свой счет 34 очка и 8 передач при 14 из 21 с игры, команда победила 134:110.

«Он был полностью сосредоточен на игре, на том, чтобы принести пользу команде. Сегодня Расселл выдал один из лучших перфомансов в форме «Лейкерс» после возвращения в команду», – заявил Хэм.

Игру Расселла также отметил лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс.

«Он был агрессивен в попытках найти возможности для бросков из удобных для себя позиций, мы старались помогать ему в этом, особенно в быстром нападении», – считает Джеймс.

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1 комментарий
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Эйтон это такой тюфяк тюфякович, что просто слов нет. Ему не место в НБА, пускай идет в порноиндустрию. Дуоп Рит на его фоне создатель баскетбола.
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