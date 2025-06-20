Защитник Джош Грин из «Шарлотт» перенес операцию на плече и выбыл на неопределенный срок
«Хорнетс» временно лишились Джоша Грина.
24-летний австралийский защитник вынужден был лечь на операцию по устранению нестабильности в левом плече. Грин перенес хирургическое вмешательство только спустя 2 месяца после окончания сезона «Шарлотт».
Ожидается, что баскетболист полностью восстановится, но сроки пока не определены.
Грин набирал 7,4 очка, 2,5 подбора, 1,6 передачи и 1,1 перехвата за 27,8 минуты в среднем в 68 матчах, реализуя 39,1% бросков из-за дуги. Сезон-2024/25 стал для защитника 5-м в НБА и 1-м за «Хорнетс». Предыдущие 4 года баскетболиста прошли в «Далласе».
Так кто все же будет чемпионом НБА?360 голосов
Индиана
Оклахома
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Charlotte Observer
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