Защитник Джош Грин из «Шарлотт» перенес операцию на плече и выбыл на неопределенный срок

«Хорнетс» временно лишились Джоша Грина.

24-летний австралийский защитник вынужден был лечь на операцию по устранению нестабильности в левом плече. Грин перенес хирургическое вмешательство только спустя 2 месяца после окончания сезона «Шарлотт».

Ожидается, что баскетболист полностью восстановится, но сроки пока не определены.

Грин набирал 7,4 очка, 2,5 подбора, 1,6 передачи и 1,1 перехвата за 27,8 минуты в среднем в 68 матчах, реализуя 39,1% бросков из-за дуги. Сезон-2024/25 стал для защитника 5-м в НБА и 1-м за «Хорнетс». Предыдущие 4 года баскетболиста прошли в «Далласе».