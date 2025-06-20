Неманя Джуришич будет играть за «Кумамото» во втором дивизионе японского чемпионата

Карьера Немани Джуришича повернула в неожданном направлении.

Черногорский форвард принял участие в 44 матчах Единой лиги ВТБ, набирая в среднем 11,5 очка, 4,0 подбора и 2,4 передачи за «Пари НН». Стороны расстались после завершения чемпионата, и Джуришич перебрался в Кувейт, где закончил сезон-2024/25.

Следующим клубом 33-летнего форварда станет «Кумамото Волтерс», выступающий во 2-й японской лиге.