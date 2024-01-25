Мозес Райт близок к переходу в «Олимпиакос»
«Олимпиакос» ведет переговоры с тяжелым форвардом «Меркезефенди» Мозесом Райтом.
В контракте американского бигмена с турецким клубом есть опция досрочного расторжения на случай предложения от клуба Евролиги.
«Олимпиакос» нуждается в усилении передней линии в связи с травмами у Николы Милутинова и Мустафы Фалля.
В пяти матчах чемпионата Турции Райт набирал в среднем 26,4 очка, 8,4 подбора, 1,4 перехвата, 1,4 блок-шота и 1,2 перехвата. Бигмен также выступал в НБА за «Даллас» и «Клипперс».