Мозес Райт близок к переходу в «Олимпиакос»

Теги возможные переходы Turkish Airlines EuroLeague Олимпиакос чемпионат Греции Меркезефенди Мозес Райт Баскетбол

«Олимпиакос» ведет переговоры с тяжелым форвардом «Меркезефенди» Мозесом Райтом.

В контракте американского бигмена с турецким клубом есть опция досрочного расторжения на случай предложения от клуба Евролиги.

«Олимпиакос» нуждается в усилении передней линии в связи с травмами у Николы Милутинова и Мустафы Фалля.

В пяти матчах чемпионата Турции Райт набирал в среднем 26,4 очка, 8,4 подбора, 1,4 перехвата, 1,4 блок-шота и 1,2 перехвата. Бигмен также выступал в НБА за «Даллас» и «Клипперс».

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