Мозес Райт близок к переходу в «Олимпиакос»

«Олимпиакос» ведет переговоры с тяжелым форвардом «Меркезефенди» Мозесом Райтом.

В контракте американского бигмена с турецким клубом есть опция досрочного расторжения на случай предложения от клуба .

« » нуждается в усилении передней линии в связи с травмами у Николы Милутинова и Мустафы Фалля.

В пяти матчах чемпионата Турции Райт набирал в среднем 26,4 очка, 8,4 подбора, 1,4 перехвата, 1,4 блок-шота и 1,2 перехвата. Бигмен также выступал в НБА за «Даллас» и «Клипперс».