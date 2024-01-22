Сербский клуб «Мега» переименует тренировочный центр в честь Деяна Милоевича

Теги Голден Стэйт НБА Адриатическая лига Деян Милоевич Мега Баскетбол

«Мега» переименует тренировочный центр в честь Деяна Милоевича.

46-летний тренер скончался 17 января после сердечного приступа.

Сербский клуб объявил, что «Мега Фактори Холл» в Белграде теперь будет называться «Тренировочный центр имени Деяна Милоевича».

Милоевич начал свою тренерскую карьеру в «Меге». За восемь сезонов работы в клубе серб помог воспитать многих игроков, в том числе двукратного MVP НБА Николу Йокича.

После работы в «Меге» Милоевич отправился в НБА и стал помощником главного тренера «Голден Стэйт» Стива Керра. Сербский специалист выиграл титул чемпиона НБА в 2022 году.

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