Команды звонят в «Вашингтон» по Кайлу Кузме, но не получают никаких встречных предложений

Теги НБА Вашингтон Эдриан Воджнаровски Кайл Кузма Майкл Уингер Баскетбол

«Уизардс» неохотно ведут переговоры по Кайлу Кузме.

«Вашингтон» очень сдержанно ведет в себя в переговорах по Кайлу Кузме. Команды говорят мне, что они звонят «Уизардс», но не получают никаких встречных предложений. «Если вы хотите сделать предложение по Кузме – отлично, мы вас слушаем», – намекает «Вашингтон».

Но сейчас они не в той стадии, когда кажется, что они действительно активны и всерьез пытаются его обменять. Это может измениться к дедлайну, но я знаю, что Майклу Уингеру и Уиллу Доукинсу нравится Кузма и нравится тот факт, что он в команде. Считаю, что они будут особо тщательно подходить к вопросу о том, что они могут предпринять», – заявил инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски в своем подкасте.

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4 комментария
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Кузьме уже под 30 теряет уже свой прайм, а на месте Вашика было бы неплохо обменять на пик раз уже сливают сезон
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Вы звоните и говорите, нам нужен Кузьма. Но вы просите без уважения. Вы даже не предлагаете пики первого раунда и крепких ролевиков.
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Кузма последние игр 5-6 стух совсем. Видимо ждет уже куда его обменяют и не видит смысла упарываться в этом болоте. Ну мистер Бассейн в последней игре очередные 7 очков положил. Когда твой самый высокоплачиваемый игрок так играет, сложно настроить на что-то остальных
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-Алло, мы не вам Кузьму не отдадим!
-Алло, но вы сами позвонили!
-Все, мне пора
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