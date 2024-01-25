Команды звонят в «Вашингтон» по Кайлу Кузме, но не получают никаких встречных предложений
«Уизардс» неохотно ведут переговоры по Кайлу Кузме.
«Вашингтон» очень сдержанно ведет в себя в переговорах по Кайлу Кузме. Команды говорят мне, что они звонят «Уизардс», но не получают никаких встречных предложений. «Если вы хотите сделать предложение по Кузме – отлично, мы вас слушаем», – намекает «Вашингтон».
Но сейчас они не в той стадии, когда кажется, что они действительно активны и всерьез пытаются его обменять. Это может измениться к дедлайну, но я знаю, что Майклу Уингеру и Уиллу Доукинсу нравится Кузма и нравится тот факт, что он в команде. Считаю, что они будут особо тщательно подходить к вопросу о том, что они могут предпринять», – заявил инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски в своем подкасте.
-Алло, но вы сами позвонили!
-Все, мне пора