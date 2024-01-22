Д’Анджело Расселл: «С самого детства я замечал, что по ходу матча у меня может начать все «залетать». Это моя суперспособность»

Теги Лейкерс НБА Д’Анджело Расселл Баскетбол

Д’Анджело Расселл рассказал о своем особом навыке.

«Я всегда знал о своей суперспособности. У всех в НБА есть такая. Для кого-то это игра в защите, для кого-то – что-то еще.

С самого детства я всегда замечал, что в один момент у меня начинает все «залетать». Это могут быть 10 очков за четверть, могут быть 10-12 очков в последние три минуты встречи. Это просто моя суперспособность», – поделился Расселл после победы над «Портлендом».

Разыгрывающий «озерников» записал на свой счет 34 очка и 8 передач при 14 из 21 с игры.

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9 комментариев
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А может не залетать
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Почему этот господин ещё не в синем обтягивающем трико и не в блестящих золотых трусах поверх них? 🤔
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Ответ Георгий Новиков
А может не залетать
Супернеспособность!
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Леброн Джеймс: «С самого детства я замечал, что, если даже вдруг в каком-то матче у меня не очень хорошо «залетает» - я могу подбежать к кольцу и задавить мяч в кольцо принудительно. Это моя суперспособность»
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Понеслась!!! Что уж там, после победы над непобедимым Портлендом, вы сразу триумфально ворвались в гонку за гайки!!
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Кавай Ленард: «Я не Д’Анджело Расселл. Это моя суперспособность»
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Я не в теме. Кто залетел? Кому влетело? Кто супер герой? Или кто то с детства ждал одного наконец то залетевшего в топы момента?
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Кевин Дюрэнт: «С самого детства я замечал, что у меня всё и так неплохо залетает в КАЖДОМ матче. Это моя суперспособность»
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Суперспособность, ет когда не залетаешь в какой нить Детройт или Вашик с Портлендом в дедлайн.
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