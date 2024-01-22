Д’Анджело Расселл: «С самого детства я замечал, что по ходу матча у меня может начать все «залетать». Это моя суперспособность»

Д’Анджело Расселл рассказал о своем особом навыке.

«Я всегда знал о своей суперспособности. У всех в есть такая. Для кого-то это игра в защите, для кого-то – что-то еще.

С самого детства я всегда замечал, что в один момент у меня начинает все «залетать». Это могут быть 10 очков за четверть, могут быть 10-12 очков в последние три минуты встречи. Это просто моя суперспособность», – поделился после победы над «Портлендом».

Разыгрывающий «озерников» записал на свой счет 34 очка и 8 передач при 14 из 21 с игры.