Эван Тернер объяснил, почему «Лейкерс» не следует обменивать Д’Анджело Расселла. Баскетболист лайкнул пост

Теги Лейкерс НБА Эван Тернер Д’Анджело Расселл Баскетбол

Эван Тернер объяснил, почему «Лейкерс» не следует обменивать Д’Анджело Расселла.

Разыгрывающий «озерников» лайкнул этот пост.

«Ди-Расс – совершенно другой игрок с мячом в руках. Если «Лейкерс» обменяют его, то будут тупо искать другого такого же парня, как он. 16 очков за матч при 6 передачах и 48% с игры. Да ладно, он в порядке», – написал бывший игрок НБА в соцсетях.

В предыдущих пяти встречах разыгрывающий «Лейкерс» набирал по 27,2 очка и 6,4 передачи, а также реализовывал по 4,4 3-очковых за игру, бросая с линейкой 56/54/100.

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17 комментариев
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Перспективный паренёк, скоро заиграет
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А где раньше был этот парень с 48% с игры? Или он появляется только раз в год?
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У Лейкерс всего три актива для обменов и это рассел, хатимура и ривс. Чисто исходя из их контрактов. Значит или меняем кого-то из них или сидим у берега и смотрим на приливы и отливы.
Кстати там после операции скоро может появится Винсент и к весне форму наберёт, а ведь он был в прошлом году основным разыгрывающим в Майами когда они до финала дошли.
В общем есть над чем офису подумать в ближайшее время.
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На таком контракте Дло вообще жир. Еще его и никто не хочет в лиге.
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Ответ Артур Артур
А где раньше был этот парень с 48% с игры? Или он появляется только раз в год?
Раньше это когда? Он в прошлом году с таким же процентом бросал (процент кстати считается по сезону, а не раз в год).
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+2
Ответ Артур Артур
А где раньше был этот парень с 48% с игры? Или он появляется только раз в год?
Ну, у него весь год такой процент с игры. И в том году в ЛАЛ такой был, но все понимают, что в по будет опять ужас тихий
+2
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+2
Ответ artcity
У Лейкерс всего три актива для обменов и это рассел, хатимура и ривс. Чисто исходя из их контрактов. Значит или меняем кого-то из них или сидим у берега и смотрим на приливы и отливы. Кстати там после операции скоро может появится Винсент и к весне форму наберёт, а ведь он был в прошлом году основным разыгрывающим в Майами когда они до финала дошли. В общем есть над чем офису подумать в ближайшее время.
Вицин тоже актив.
+3
-1
+2
эксперимент с лавином похоже отменяется. они продолжат и дальше что нибудь вымучить для себя в таком же составе. только игра на игру не приходится у того же рассела, ривза и т.д. выдал неплохой отрезок. а дальше, как получится. по хорошему, не он должен подменять джеймса на мяче, а джеймс его. а зачем они дают возится с мячом ривзу, мне не совсем понятно. я думал, что его подтягивают в случае обмена рассела, то есть если бы пришел лавин, то джеймса подменял как раз ривз. но если рассел остается... хотя, во что они играют, они наверное сами плохо понимают...
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А в целом то да - Мюррея из Атланты если будут брать то тот же вопрос. ЛА не нужен первый номер при живом Леброне - тот просто тупо держит мяч когда на площадке.
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Ди-Расс вполне конкурентноспособный игрок в борьбе за плэй-ин) Если этот уровень устраивает Лэйкерс - продолжайте))))
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Ответ ты не прав
Ну, у него весь год такой процент с игры. И в том году в ЛАЛ такой был, но все понимают, что в по будет опять ужас тихий
Без него они б пролетели мимо пи и по.
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Ответ ты не прав
Ну, у него весь год такой процент с игры. И в том году в ЛАЛ такой был, но все понимают, что в по будет опять ужас тихий
Только мало кто понимает, что по не будет
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Ответ Ross!* Redcross
Без него они б пролетели мимо пи и по.
Вполне возможно
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Ответ Stone Cold
Только мало кто понимает, что по не будет
Я думаю, что внутри ЛАЛ никто так не думает.
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Ответ Stone Cold
Только мало кто понимает, что по не будет
Главное - зацеп. А там с подписаниями, уверен, будет совершенно другой настрой на игру. Они и в етом сезоне показали много хороших игр. Я не думаю, что кто то захочет играть с ними в пи или в по в 1 раунде. Разве что в 1 раунде какой то Денвер, которому все до лампочки
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