Эван Тернер объяснил, почему «Лейкерс» не следует обменивать Д’Анджело Расселла. Баскетболист лайкнул пост

Эван Тернер объяснил, почему «Лейкерс» не следует обменивать Д’Анджело Расселла.

Разыгрывающий «озерников» лайкнул этот пост.

«Ди-Расс – совершенно другой игрок с мячом в руках. Если « » обменяют его, то будут тупо искать другого такого же парня, как он. 16 очков за матч при 6 передачах и 48% с игры. Да ладно, он в порядке», – написал бывший игрок в соцсетях.

В предыдущих пяти встречах разыгрывающий «Лейкерс» набирал по 27,2 очка и 6,4 передачи, а также реализовывал по 4,4 3-очковых за игру, бросая с линейкой 56/54/100.