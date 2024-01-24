«Милуоки» и Док Риверс продолжают работать над подписанием контракта, но сделка пока не заключена (Крис Хэйнс)
Док Риверс пока еще не стал главным тренером «Милуоки».
Как сообщает авторитетный инсайдер Крис Хэйнс, «Бакс» и Риверс продолжают работать над заключением контракта, но сделка на данный момент все еще не оформлена.
Ранее о назначении Риверса в «Милуоки» сообщил CNN.
Клуб из Вискониса во вторник отправил в отставку тренера-дебютанта Эдриана Гриффина после 43 матчей во главе команды (30-13). Отмечалось, что ветераны команды «потеряли веру» в специалиста.
Риверс после увольнения из «Филадельфии» начал сезон-23/24 в качестве аналитика на телевидении.