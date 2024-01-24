«Милуоки» и Док Риверс продолжают работать над подписанием контракта, но сделка пока не заключена (Крис Хэйнс)

Теги Док Риверс Милуоки НБА Крис Хэйнс Баскетбол

Док Риверс пока еще не стал главным тренером «Милуоки».

Как сообщает авторитетный инсайдер Крис Хэйнс, «Бакс» и Риверс продолжают работать над заключением контракта, но сделка на данный момент все еще не оформлена.

Ранее о назначении Риверса в «Милуоки» сообщил CNN.

Клуб из Вискониса во вторник отправил в отставку тренера-дебютанта Эдриана Гриффина после 43 матчей во главе команды (30-13). Отмечалось, что ветераны команды «потеряли веру» в специалиста.

Риверс после увольнения из «Филадельфии» начал сезон-23/24 в качестве аналитика на телевидении.

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10 комментариев
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Обсуждают, какое количество камонов и летсгоуов можно будет говорить во время матча.
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Неустойку обсуждают, не иначе
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Нет, пощадите
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камон, летс гоу!
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у Риверса появится очередной шанс вывести Филу в финал
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Сочувствую фанатам бакс) поздравляю фанатов клубов кого пронесло
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Молю, не надо
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NO GOD! PLEASE NO!!! NOOOOOOOOOO
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Ответ Самая быстрая булочка в мире
у Риверса появится очередной шанс вывести Филу в финал
На этот раз он сделает это!
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