«Бакс» рассматривают варианты обмена Пэта Коннотона и Кэмерона Пэйна

Инсайдер Джейк Фишер назвал игроков, которых «Милуоки» может обменять перед дедлайном.

Согласно источникам, «Бакс» рассматривают различные варианты обмена с участием атакующего защитника и разыгрывающего .

Суммарная зарплата двух игроков в этом сезоне составляет 12,5 миллиона долларов. Среди игроков, которые могут заинтересовать «Бакс», называют («Портленд») и («Клипперс»).