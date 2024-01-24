«Бакс» рассматривают варианты обмена Пэта Коннотона и Кэмерона Пэйна
Инсайдер Джейк Фишер назвал игроков, которых «Милуоки» может обменять перед дедлайном.
Согласно источникам, «Бакс» рассматривают различные варианты обмена с участием атакующего защитника Пэта Коннотона и разыгрывающего Кэмерона Пэйна.
Суммарная зарплата двух игроков в этом сезоне составляет 12,5 миллиона долларов. Среди игроков, которые могут заинтересовать «Бакс», называют Матисса Тайбулла («Портленд») и Пи Джей Такера («Клипперс»).