«Бакс» рассматривают варианты обмена Пэта Коннотона и Кэмерона Пэйна

Теги возможные переходы Милуоки НБА Пи Джей Такер Кэмерон Пэйн Пэт Коннотон Матисс Тайбулл Баскетбол

Инсайдер Джейк Фишер назвал игроков, которых «Милуоки» может обменять перед дедлайном.

Согласно источникам, «Бакс» рассматривают различные варианты обмена с участием атакующего защитника Пэта Коннотона и разыгрывающего Кэмерона Пэйна.

Суммарная зарплата двух игроков в этом сезоне составляет 12,5 миллиона долларов. Среди игроков, которые могут заинтересовать «Бакс», называют Матисса Тайбулла («Портленд») и Пи Джей Такера («Клипперс»).

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2 комментария
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а надо менять мёртвого Миддлтон. правда не уверен, что за него что-то лучше дадут
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Интересно кому нужен этот шлак?
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