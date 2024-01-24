«Хорнетс» могут выкупить контракт Гордона Хэйворда

Теги возможные переходы Шарлотт НБА Гордон Хэйворд Баскетбол

Форвард «Шарлотт» Гордон Хэйворд является кандидатом на выкуп контракта.

«Хорнетс» с большой долей вероятности расстанутся с Хэйвордом в этом сезоне, сообщает The Charlotte Observer.

Если клубу не удастся обменять 33-летнего форварда, то его контракт, скорее всего, будет выкуплен. Это позволит Хэйворду продолжить сезон там, где он захочет.

Контракт Хэйворда истекает по окончании сезона-2023/24, за который он должен получить 31,5 млн долларов.

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5 комментариев
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В Бостон пора обратно. Есть незавершенное дело.
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+6
Поясните, если у него последний год идет в чем выгода для команды его выкупить? Чисто , что никуда не удастся выменять и можно выплатить меньше сейчас и расписать остаток на пару лет?
+3
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+3
Ответ Dzmitry Lavysh
Поясните, если у него последний год идет в чем выгода для команды его выкупить? Чисто , что никуда не удастся выменять и можно выплатить меньше сейчас и расписать остаток на пару лет?
Игрок и клуб договариваются о том, что игрок получит меньше денег, взамен на это он станет свободным агентом и сможет пойти в ту команду, в которую хочет.
+3
0
+3
Ответ Артур Артур
Игрок и клуб договариваются о том, что игрок получит меньше денег, взамен на это он станет свободным агентом и сможет пойти в ту команду, в которую хочет.
Спасибо.
Т.е. условно лучшего варианта обменять его истекающий контракт на пики и каких двух ролевиков схожих по зарплате не нашлось?
+2
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+2
Ответ Dzmitry Lavysh
Спасибо. Т.е. условно лучшего варианта обменять его истекающий контракт на пики и каких двух ролевиков схожих по зарплате не нашлось?
а) это кому-то надо
б) не каждая команда, кому он нужен сможет и ненужных игроков на нужную сумму
+1
0
+1
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