«Хорнетс» могут выкупить контракт Гордона Хэйворда

Форвард «Шарлотт» Гордон Хэйворд является кандидатом на выкуп контракта.

«Хорнетс» с большой долей вероятности расстанутся с Хэйвордом в этом сезоне, сообщает The Charlotte Observer.

Если клубу не удастся обменять 33-летнего форварда, то его контракт, скорее всего, будет выкуплен. Это позволит Хэйворду продолжить сезон там, где он захочет.

Контракт Хэйворда истекает по окончании сезона-2023/24, за который он должен получить 31,5 млн долларов.