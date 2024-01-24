«Хорнетс» могут выкупить контракт Гордона Хэйворда
Форвард «Шарлотт» Гордон Хэйворд является кандидатом на выкуп контракта.
«Хорнетс» с большой долей вероятности расстанутся с Хэйвордом в этом сезоне, сообщает The Charlotte Observer.
Если клубу не удастся обменять 33-летнего форварда, то его контракт, скорее всего, будет выкуплен. Это позволит Хэйворду продолжить сезон там, где он захочет.
Контракт Хэйворда истекает по окончании сезона-2023/24, за который он должен получить 31,5 млн долларов.
Т.е. условно лучшего варианта обменять его истекающий контракт на пики и каких двух ролевиков схожих по зарплате не нашлось?
б) не каждая команда, кому он нужен сможет и ненужных игроков на нужную сумму