Ожидается, что «Хорнетс» выкупят контракт Кайла Лаури (The Charlotte Observer)

Теги возможные переходы Бостон Шарлотт Денвер Кайл Лаури Милуоки Финикс НБА Баскетбол

Ожидается, что Кайл Лаури в конечном итоге окажется на рынке свободных агентов.

«Один источник в лиге предположил, что «Хорнетс» выкупят остаток контракта Лаури, предоставив опытному игроку возможность выбрать следующую команду, аналогично ситуации, когда «Шарлотт» приобрел Реджи Джексона в прошлом сезоне», – пишет The Charlotte Observer.

Согласно правилам нового коллективного соглашения НБА, такие претенденты, как «Финикс», «Милуоки», «Бостон» и «Денвер», не могут приобрести Кайла Лаури после выкупа контракта, поскольку его зарплата превышает исключение среднего уровня.

Сегодня «Майами» приобрел Терри Розира у «Шарлотт» в обмен на Лаури и защищенный пик первого раунда драфта 2027 года.

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3 комментария
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в Майами
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Нормальному претенденту пончик Лаури уже давно не нужен. Когда в Майами ему выдали 3 по 30 это был жест сродни прикуриванию от горящих купюр.
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Разве что в Милуоки, все лучше Пейна будет
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