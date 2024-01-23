Ожидается, что «Хорнетс» выкупят контракт Кайла Лаури (The Charlotte Observer)

Ожидается, что Кайл Лаури в конечном итоге окажется на рынке свободных агентов.

«Один источник в лиге предположил, что «Хорнетс» выкупят остаток контракта Лаури, предоставив опытному игроку возможность выбрать следующую команду, аналогично ситуации, когда «Шарлотт» приобрел Реджи Джексона в прошлом сезоне», – пишет The Charlotte Observer.

Согласно правилам нового коллективного соглашения , такие претенденты, как « », « », « » и « », не могут приобрести Кайла Лаури после выкупа контракта, поскольку его зарплата превышает исключение среднего уровня.

Сегодня «Майами» приобрел Терри Розира у «Шарлотт» в обмен на Лаури и защищенный пик первого раунда драфта 2027 года.