«Шарлотт» готов провести и другие обмены после сделки с Терри Розиром

Теги возможные переходы Шарлотт Кайл Лаури НБА Митч Капчак Гордон Хэйворд Майлз Бриджес Баскетбол

«Шарлотт» готов провести и другие обмены после сделки с Терри Розиром.

Об этом рассказал глава клубного офиса Митч Капчак.

«Наша команда работает над тем, чтобы выстроить нечто такое, что начнет работать с течением времени, так что... мы будем изучать возможности. Если они представятся, мы их изучим. Все просто», – заявил Капчак.

Кандидатами на обмен в составе «Хорнетс» видятся ветераны Гордон Хэйворд и Майлз Бриджес с истекающими контрактами, а также полученный в результате трейда с «Майами» Кайл Лаури.

«Шарлотт» в этом сезоне идет к тому, чтобы восьмой раз подряд пропустить плей-офф.

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