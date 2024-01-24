«Шарлотт» готов провести и другие обмены после сделки с Терри Розиром
«Шарлотт» готов провести и другие обмены после сделки с Терри Розиром.
Об этом рассказал глава клубного офиса Митч Капчак.
«Наша команда работает над тем, чтобы выстроить нечто такое, что начнет работать с течением времени, так что... мы будем изучать возможности. Если они представятся, мы их изучим. Все просто», – заявил Капчак.
Кандидатами на обмен в составе «Хорнетс» видятся ветераны Гордон Хэйворд и Майлз Бриджес с истекающими контрактами, а также полученный в результате трейда с «Майами» Кайл Лаури.
«Шарлотт» в этом сезоне идет к тому, чтобы восьмой раз подряд пропустить плей-офф.