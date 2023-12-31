«47 минут я играю для вас и одну для болельщиков». Карлос Арройо вспомнил, как Андрей Кириленко ответил Джерри Слоуну

Карлос Арройо рассказал историю об Андрее Кириленко.

Бывший игрок НБА стал гостем подкаста Knuckleheads podcast.

«После игры тренер [ ] начал объяснять, что он совершил несколько потерь, что играл на публику и все такое. И [Кириленко] ответил тренеру: «47». А Слоун такой: «Что? Что, сынок? В ответ лишь: «47». Слоун не понял: «Что, черт возьми, это значит?» Он сказал: «47 минут я играю для вас и 1 для болельщиков».

То есть он имел в виду: «Так что я собираюсь делать все, что хочу. В эту минуту я буду устраивать зрелище», – рассказал .

«47» был игровым номером участника Матча всех звезд-2004, ныне президента Российской федерации баскетбола .