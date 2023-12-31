«47 минут я играю для вас и одну для болельщиков». Карлос Арройо вспомнил, как Андрей Кириленко ответил Джерри Слоуну

Теги Карлос Арройо РФБ НБА Андрей Кириленко Джерри Слоун Юта Баскетбол

Карлос Арройо рассказал историю об Андрее Кириленко.

Бывший игрок НБА стал гостем подкаста Knuckleheads podcast.

«После игры тренер [Джерри Слоун] начал объяснять, что он совершил несколько потерь, что играл на публику и все такое. И [Кириленко] ответил тренеру: «47». А Слоун такой: «Что? Что, сынок? В ответ лишь: «47». Слоун не понял: «Что, черт возьми, это значит?» Он сказал: «47 минут я играю для вас и 1 для болельщиков».

То есть он имел в виду: «Так что я собираюсь делать все, что хочу. В эту минуту я буду устраивать зрелище», – рассказал Арройо.

«47» был игровым номером участника Матча всех звезд-2004, ныне президента Российской федерации баскетбола Андрея Кириленко.

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1 комментарий
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какой Кириленко? это Стетхем сказал! на худой конец Чак Норрис)
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