Лоренцо Браун выразил готовность выступить за Испанию в квалификации к Олимпийским играм

Теги Маккаби Тель-Авив сборная Испании олимпийский баскетбольный турнир Лоренцо Браун Баскетбол

Лоренцо Браун выразил готовность выступить за Испанию в квалификации к ОИ.

Как сообщает Хесус Санчес из Marca, Браун проинформировал Испанскую федерацию баскетбола о своем желании присоединиться к национальной команде для участия в квалификационном олимпийском турнире ФИБА в Валенсии, который пройдет со 2 по 7 июля.

33-летний баскетболист ранее пропустил чемпионат мира 2023 года из-за травмы. Испания выбыла во втором раунде.

После получения испанского гражданства Браун помог сборной страны завоевать золотые медали на Евробаскете-2022.

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