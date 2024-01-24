Лоренцо Браун выразил готовность выступить за Испанию в квалификации к Олимпийским играм

Лоренцо Браун выразил готовность выступить за Испанию в квалификации к ОИ.

Как сообщает Хесус Санчес из Marca, проинформировал Испанскую федерацию баскетбола о своем желании присоединиться к национальной команде для участия в квалификационном олимпийском турнире ФИБА в Валенсии, который пройдет со 2 по 7 июля.

33-летний баскетболист ранее пропустил чемпионат мира 2023 года из-за травмы. Испания выбыла во втором раунде.

После получения испанского гражданства Браун помог сборной страны завоевать золотые медали на Евробаскете-2022.