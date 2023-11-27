Словения, Греция и Доминиканы – в одном квалификационном турнире к Олимпиаде-2024 по итогам жеребьевки

Состоялась жеребьевка квалификационных турниров к Олимпийским играм 2024 года, в ходе которой определились группы из 24 национальных сборных.

Греция, Латвия, Пуэрто-Рико и Испания примут турниры, которые пройдут со 2 по 7 июля 2024 года в городах Пирей, Рига, Сан-Хуан и Валенсия.

24 команды делятся на 4 различных турнира: две группы в каждом. Победители групп определятся по круговой системе. Затем они встретятся между собой и разыграют путевку в Париж. 4 триумфатора квалификационных турниров присоединятся к 7 ранее отобравшимся командам, а также Франции как хозяйке Олимпиады.

По итогам чемпионата мира-2023 на Олимпиаду уже отобрались: Франция, Австралия, Япония, Южный Судан, Канада, США, Германия и Сербия.

Группы квалификационных турниров к Олимпиаде-2024 в :

Пирей (Греция):

Группа А: Словения, Новая Зеландия, Хорватия

Группа В: Греция, Доминиканская Республика, Египет

Рига (Латвия):

Группа А: Грузия, Филиппины, Латвия

Группа B: Бразилия, Камерун, Черногория

Сан-Хуан (Пуэрто-Рико):

Группа A: Мексика, Кот-д’Ивуар, Литва

Группа B: Италия, Пуэрто-Рико, Бахрейн

Валенсия (Испания):

Группа A: Ливан, Ангола, Испания

Группа B: Финляндия, Польша, Багамские острова