Словения, Греция и Доминиканы – в одном квалификационном турнире к Олимпиаде-2024 по итогам жеребьевки
Состоялась жеребьевка квалификационных турниров к Олимпийским играм 2024 года, в ходе которой определились группы из 24 национальных сборных.
Греция, Латвия, Пуэрто-Рико и Испания примут турниры, которые пройдут со 2 по 7 июля 2024 года в городах Пирей, Рига, Сан-Хуан и Валенсия.
24 команды делятся на 4 различных турнира: две группы в каждом. Победители групп определятся по круговой системе. Затем они встретятся между собой и разыграют путевку в Париж. 4 триумфатора квалификационных турниров присоединятся к 7 ранее отобравшимся командам, а также Франции как хозяйке Олимпиады.
По итогам чемпионата мира-2023 на Олимпиаду уже отобрались: Франция, Австралия, Япония, Южный Судан, Канада, США, Германия и Сербия.
Группы квалификационных турниров к Олимпиаде-2024 в Париже:
Пирей (Греция):
Группа А: Словения, Новая Зеландия, Хорватия
Группа В: Греция, Доминиканская Республика, Египет
Рига (Латвия):
Группа А: Грузия, Филиппины, Латвия
Группа B: Бразилия, Камерун, Черногория
Сан-Хуан (Пуэрто-Рико):
Группа A: Мексика, Кот-д’Ивуар, Литва
Группа B: Италия, Пуэрто-Рико, Бахрейн
Валенсия (Испания):
Группа A: Ливан, Ангола, Испания
Группа B: Финляндия, Польша, Багамские острова
группа Испании, по логике, попадает в третью корзину топ-12, вот она и достаточно уныла с уклоном на футбольные стыки. Бразилия, Грузия, Мексика и Италия попали куда надо, а в Греции уже баскетбольная группа