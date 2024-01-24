Еврокубок. «Венеция» – «Вулвз», «Лондон» сыграет с «Бешикташем» и другие матчи

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата Еврокубка пройдут семь матчей.

Итальянская «Венеция» примет литовских «Вулвз», британский «Лондон» сыграет с турецким «Бешикташем».

Еврокубок

Регулярный чемпионат

Группа А

Хапоэль Тель-Авив Израиль  –  Прометей Украина
Дата проведения
24 января, 20.30, «Александар Николич Холл»
Онлайн матча

Гамбург Германия  –  Цедевита Олимпия Словения
Дата проведения
24 января, 21.30, «edel-optics.de Arena»
Онлайн матча

Рейер Венеция Италия  –  Вулвз Литва
Дата проведения
24 января, 22.00, «Palasport Taliercio»
Онлайн матча

Лондон Лайонс Великобритания  –  Бешикташ Турция
Дата проведения
24 января, 22.30, «Copper Box Arena»
Онлайн матча

Положение команд: Париж Франция – 15-1, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 11-4, Лондон Лайонс Великобритания – 10-5, Ховентуд Испания – 10-6, Бешикташ Турция – 9-6, Прометей Украина – 8-7,  Венеция Италия – 6-9, Вулвз Литва – 5-10,  Гамбург Германия – 2-13, Цедевита-Олимпия Словения – 0-15.

Группа B

Тюрк Телеком Турция  –  Литкабелис Литва
Дата проведения
24 января, 20.00, «Ankara Arena»
Онлайн матча

Арис Греция  –  Бурк Франция
Дата проведения
24 января, 21.00, «Sala Alexandreio Melathron Nikos Galis»
Онлайн матча

Шленск Польша  –  Гран-Канария Испания
Дата проведения
24 января, 22.00, «Hala Orbita»
Онлайн матча

Положение команд: Бурк Франция – 12-3, Клуж Румыния – 12-4, Гран-Канария Испания – 11-4, Ульм Германия – 9-7, Арис Греция – 7-8,  Тренто Италия – 7-9, Тюрк Телеком Турция – 6-9, Будучность Черногория – 6-10, Литкабелис Литва – 5-10, Шленск Польша – 2-13.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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