Еврокубок. «Венеция» – «Вулвз», «Лондон» сыграет с «Бешикташем» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Еврокубка пройдут семь матчей.

Итальянская «Венеция» примет литовских «Вулвз», британский «Лондон» сыграет с турецким «Бешикташем».

Регулярный чемпионат

Группа А

Положение команд: Париж Франция – 15-1, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 11-4, Лондон Лайонс Великобритания – 10-5, Ховентуд Испания – 10-6, Бешикташ Турция – 9-6, Прометей Украина – 8-7, Венеция Италия – 6-9, Вулвз Литва – 5-10, Гамбург Германия – 2-13, Цедевита-Олимпия Словения – 0-15.

Группа B

Положение команд: Бурк Франция – 12-3, Клуж Румыния – 12-4, Гран-Канария Испания – 11-4, Ульм Германия – 9-7, Арис Греция – 7-8, Тренто Италия – 7-9, Тюрк Телеком Турция – 6-9, Будучность Черногория – 6-10, Литкабелис Литва – 5-10, Шленск Польша – 2-13.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.