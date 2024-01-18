Еврокубок. «Прометей» разгромил «Вулвз», «Гран-Канария» проиграла «Тюрк Телекому» и другие результаты

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата Еврокубка прошли девять матчей.

Украинский «Прометей» разгромил литовский «Вулвз», испанская «Гран-Канария» дома проиграла турецкому «Тюрк Телекому».

Еврокубок

Регулярный чемпионат

Группа А

Прометей Украина  –  Вулвз Литва 91:64 (29:15, 20:14, 21:23, 21:12)
Дата проведения
17 января, 20.00, «Arena Riga»
Онлайн матча
Прометей
Липовый (13), Агада (10), Клавелл (7), Балвин (5), Кеннеди (2) – старт; Марч (16), Сидоров (13), Санон (10), Одиасе (10), Ткаченко (5), Лукашов (0), Бобров (0).
Вулвз
Тэйлор (18 + 7 подборов), Брукс (14), Жемайтис (5), Жукаускас (5), Сулаймон (2) – старт; Thurman (9 + 7 подборов), Мековулу (6), Kozys (3), Beručka (2), Кариняускас (0), Миниотас (0).

Цедевита Олимпия Словения  –  Рейер Венеция Италия 93:104 (15:31, 34:25, 25:21, 19:27)
Дата проведения
17 января, 20.30, «Dvorana Stožice»
Онлайн матча
Цедевита Олимпия
Маткович (23), Коббс (19 + 9 передач), Блажич (18), Шчука (9), З. Драгич (7) – старт; Джонс (10), Радичевич (3 + 7 передач), Радович (2), Шашков (2), Глас (0), Клобучар (0).
Рейер Венеция
Такер (24), Тесситори (17 + 7 подборов), Списсу (14 + 7 передач), Симмс (9), Паркс (4) – старт; Кабенгеле (10 + 7 подборов + 4 блок-шота), Уилджер (10), Хайдеггер (6), Де Николао (4), Казарин (4), O'Connell (2).

Хапоэль Тель-Авив Израиль  –  Париж Франция 86:104 (26:26, 17:25, 24:27, 19:26)
Дата проведения
17 января, 20.30, «Александар Николич Холл»
Онлайн матча
Хапоэль Тель-Авив
Уэллс (20), Манфорд (14), Гинат (14), Каммингс (10 + 6 передач), Александер (6) – старт; Тимор (13), Ангола (5), Залмансон (4), Рабиновитц (0), Харель (0).
Париж
Шортс (20 + 10 передач), Malcolm (15), Уорд (13 + 7 передач), Кратцер (12 + 8 подборов), Си (6) – старт; Ифи (11), Саймон (8), Янтунен (7), Эррера (5), Шарвен (4 + 7 подборов), Нгуама (3).

Гамбург Германия  –  Бешикташ Турция 83:94 OT (19:19, 12:25, 27:21, 22:15, 3:14)
Дата проведения
17 января, 21.30, «edel-optics.de Arena»
Онлайн матча
Гамбург
Christmas (22 + 10 подборов), King Jr. (12), Дюрэм (10), Дзева (7), Хинрикс (4 + 5 потерь) – старт; Hughes (18), Майснер (6), Krause (3), Моллер (1), Brauner (0), Вольфарт-Боттерманн (0).
Бешикташ
Мэтьюз (22), Дельгадо (17 + 17 подборов), Конан (14), Нидэм (6), Митчелл (6 + 8 подборов) – старт; Оллман (12), Угурлу (9), Симонович (6), Йигитоглу (2), Дурмаз (0).

Лондон Лайонс Великобритания  –  Ховентуд Испания 80:82 (14:23, 16:17, 25:23, 25:19)
Дата проведения
17 января, 22.30, «Copper Box Arena»
Онлайн матча
Лондон Лайонс
Морган (20), Грэнтем (11), Оласени (10), Филлип (9), Морган (7) – старт; Нваба (14 + 8 подборов), Нельсон (5), Шарма (4).
Ховентуд
Бродзянски (14), Эванс (12 + 7 передач), Бускетс (10), Томич (10), Фелис (7 + 6 потерь) – старт; Кук (13), Эндрюс (9), Ružić (4), Рибас (3), Родригес (0), Краг (0).

Положение команд: Париж Франция – 14-1, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 11-4, Лондон Лайонс Великобритания – 10-5, Ховентуд Испания – 10-5, Бешикташ Турция – 9-6, Прометей Украина – 8-7,  Венеция Италия – 6-9, Вулвз Литва – 5-10,  Гамбург Германия – 2-13, Цедевита-Олимпия Словения – 0-15.

Группа B

Арис Греция  –  Будучность Черногория 76:75 (17:18, 17:21, 20:24, 22:12)
Дата проведения
17 января, 21.00, «Sala Alexandreio Melathron Nikos Galis»
Онлайн матча
Арис
Толиопулос (20), Галлинат (14), Бохоридис (9), Blumbergs (4), Bankston (3) – старт; де Соуза (9), Саного (6), Харрелл (6), Кацивелис (3), Stark (2), Слафцакис (0).
Будучность
Wright IV (14), Танаскович (10), Джонс (9), Михайлович (4), Пол (4) – старт; Феррелл (13), Каменяш (11), Мэги (6), Макунду (4), Грбович (0).

Бурк Франция  –  Литкабелис Литва 104:71 (22:17, 25:19, 24:24, 33:11)
Дата проведения
17 января, 21.30, «Ekinox»
Онлайн матча
Бурк
Ризашер (22), Майк (15), Морган (11), Льюис (7), Кокила (4) – старт; Салаш (16), Браун (15), Масса (7), Роулэнд (4), Жюльен (3), Курби (0), Omenaka (0).
Литкабелис
Попович (19), Сирвидис (15 + 6 потерь), Орелик (8), Bičkauskis (7), Slavinskas (6) – старт; Липкявичюс (8), Бирчевич (5), Малдунас (2), Лелевичюс (1), Stuknys (0).

Ульм Германия  –  Клуж Румыния 81:85 (24:17, 27:19, 15:19, 15:30)
Дата проведения
17 января, 21.30, «Ratiopharm Arena»
Онлайн матча
Ульм
Фигероа (17), Нуньес (15 + 5 перехватов + 5 потерь), Клепайс (14 + 7 передач), Уильямс (10 + 9 подборов + 7 передач + 7 потерь), Джеллоу (6) – старт; де Паула (11 + 7 подборов), Бретцель (6), Дадье (2), Йенсен (0), Эссанг (0).
Клуж
Джонс (12 + 6 передач + 8 потерь), Гузман (9 + 5 перехватов), Стипанович (8), Эдди (7), Сили (2) – старт; Ричард (27), Мейерис (9), Каце (8 + 9 подборов), Мэчукэ (3), Мокока (0), Лэпуште (0).

Гран-Канария Испания  –  Тюрк Телеком Турция 73:83 (19:14, 20:22, 10:23, 24:24)
Дата проведения
17 января, 23.00, «Гран-Канария Арена»
Онлайн матча
Гран-Канария
Бруссино (18 + 6 передач + 6 потерь), Хэпп (13), Слотер (10), Альбиси (6 + 6 передач), Шурна (5) – старт; Пркачин (7), Лэммерс (7), Ландесберг (3), Гедич (2), Сальво (2), Бассас (0), Пело (0).
Тюрк Телеком
Сайбир (19 + 7 подборов), Палмер (18), Инок (6), Уоллес (3 + 6 передач), Б. Браун (2) – старт; Улубай (15), Джонс (13 + 7 подборов), Улусой (7), Шав (0).

Положение команд: Бурк Франция – 12-3, Гран-Канария Испания – 11-4, Клуж Румыния – 11-4, Ульм Германия – 8-7, Тренто Италия – 7-8, Арис Греция – 7-8,  Будучность Черногория – 6-9, Тюрк Телеком Турция – 6-9, Литкабелис Литва – 5-10, Шленск Польша – 2-13.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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