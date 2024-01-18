Еврокубок. «Прометей» разгромил «Вулвз», «Гран-Канария» проиграла «Тюрк Телекому» и другие результаты
Сегодня в рамках регулярного чемпионата Еврокубка прошли девять матчей.
Украинский «Прометей» разгромил литовский «Вулвз», испанская «Гран-Канария» дома проиграла турецкому «Тюрк Телекому».
Регулярный чемпионат
Группа А
- Дата проведения
- 17 января, 20.00, «Arena Riga»
- Прометей
- Липовый (13), Агада (10), Клавелл (7), Балвин (5), Кеннеди (2) – старт; Марч (16), Сидоров (13), Санон (10), Одиасе (10), Ткаченко (5), Лукашов (0), Бобров (0).
- Дата проведения
- 17 января, 20.30, «Dvorana Stožice»
- Цедевита Олимпия
- Маткович (23), Коббс (19 + 9 передач), Блажич (18), Шчука (9), З. Драгич (7) – старт; Джонс (10), Радичевич (3 + 7 передач), Радович (2), Шашков (2), Глас (0), Клобучар (0).
- Дата проведения
- 17 января, 20.30, «Александар Николич Холл»
- Хапоэль Тель-Авив
- Уэллс (20), Манфорд (14), Гинат (14), Каммингс (10 + 6 передач), Александер (6) – старт; Тимор (13), Ангола (5), Залмансон (4), Рабиновитц (0), Харель (0).
- Дата проведения
- 17 января, 21.30, «edel-optics.de Arena»
- Гамбург
- Christmas (22 + 10 подборов), King Jr. (12), Дюрэм (10), Дзева (7), Хинрикс (4 + 5 потерь) – старт; Hughes (18), Майснер (6), Krause (3), Моллер (1), Brauner (0), Вольфарт-Боттерманн (0).
- Дата проведения
- 17 января, 22.30, «Copper Box Arena»
- Лондон Лайонс
- Морган (20), Грэнтем (11), Оласени (10), Филлип (9), Морган (7) – старт; Нваба (14 + 8 подборов), Нельсон (5), Шарма (4).
Положение команд: Париж Франция – 14-1, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 11-4, Лондон Лайонс Великобритания – 10-5, Ховентуд Испания – 10-5, Бешикташ Турция – 9-6, Прометей Украина – 8-7, Венеция Италия – 6-9, Вулвз Литва – 5-10, Гамбург Германия – 2-13, Цедевита-Олимпия Словения – 0-15.
Группа B
- Дата проведения
- 17 января, 21.00, «Sala Alexandreio Melathron Nikos Galis»
- Арис
- Толиопулос (20), Галлинат (14), Бохоридис (9), Blumbergs (4), Bankston (3) – старт; де Соуза (9), Саного (6), Харрелл (6), Кацивелис (3), Stark (2), Слафцакис (0).
- Будучность
- Wright IV (14), Танаскович (10), Джонс (9), Михайлович (4), Пол (4) – старт; Феррелл (13), Каменяш (11), Мэги (6), Макунду (4), Грбович (0).
- Дата проведения
- 17 января, 21.30, «Ekinox»
- Бурк
- Ризашер (22), Майк (15), Морган (11), Льюис (7), Кокила (4) – старт; Салаш (16), Браун (15), Масса (7), Роулэнд (4), Жюльен (3), Курби (0), Omenaka (0).
- Дата проведения
- 17 января, 21.30, «Ratiopharm Arena»
- Ульм
- Фигероа (17), Нуньес (15 + 5 перехватов + 5 потерь), Клепайс (14 + 7 передач), Уильямс (10 + 9 подборов + 7 передач + 7 потерь), Джеллоу (6) – старт; де Паула (11 + 7 подборов), Бретцель (6), Дадье (2), Йенсен (0), Эссанг (0).
- Дата проведения
- 17 января, 23.00, «Гран-Канария Арена»
- Гран-Канария
- Бруссино (18 + 6 передач + 6 потерь), Хэпп (13), Слотер (10), Альбиси (6 + 6 передач), Шурна (5) – старт; Пркачин (7), Лэммерс (7), Ландесберг (3), Гедич (2), Сальво (2), Бассас (0), Пело (0).
Положение команд: Бурк Франция – 12-3, Гран-Канария Испания – 11-4, Клуж Румыния – 11-4, Ульм Германия – 8-7, Тренто Италия – 7-8, Арис Греция – 7-8, Будучность Черногория – 6-9, Тюрк Телеком Турция – 6-9, Литкабелис Литва – 5-10, Шленск Польша – 2-13.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.