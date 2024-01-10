Еврокубок. «Литкабелис» против «Гран-Канарии», «Венеция» сыграет с «Бешикташем» и другие матчи

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата Еврокубка пройдут восемь матчей.

Литовский «Литкабелис» примет испанскую «Гран-Канарию», итальянская «Венеция» сыграет с турецким «Бешикташем».

Еврокубок

Регулярный чемпионат

Группа А

Гамбург Германия  –  Ховентуд Испания
Дата проведения
10 января, 21.30, «edel-optics.de Arena»
Онлайн матча

Рейер Венеция Италия  –  Бешикташ Турция
Дата проведения
10 января, 22.00, «Palasport Taliercio»
Онлайн матча

Париж Франция  –  Прометей Украина
Дата проведения
10 января, 22.30, «Halle Georges-Carpentier»
Онлайн матча

Положение команд: Париж Франция – 12-1, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 11-3, Лондон Лайонс Великобритания – 10-4, Ховентуд Испания – 8-5, Бешикташ Турция – 8-5, Прометей Украина – 7-6,  Вулвз Литва – 5-9,  Венеция Италия – 4-9, Гамбург Германия – 2-11, Цедевита-Олимпия Словения – 0-14.

Группа B

Клуж Румыния  –  Арис Греция
Дата проведения
10 января, 20.00, «BTarena»
Онлайн матча

Тюрк Телеком Турция  –  Тренто Италия
Дата проведения
10 января, 20.00, «Ankara Arena»
Онлайн матча

Литкабелис Литва  –  Гран-Канария Испания
Дата проведения
10 января, 20.00, «Kalnapilio arena»
Онлайн матча

Будучность Черногория  –  Бурк Франция
Дата проведения
10 января, 21.00, «Морача»
Онлайн матча

Шленск Польша  –  Ульм Германия
Дата проведения
10 января, 22.00, «Hala Orbita»
Онлайн матча

Положение команд: Бурк Франция – 11-2, Гран-Канария Испания – 10-3, Клуж Румыния – 9-4, Ульм Германия – 8-5, Арис Греция – 6-7, Тренто Италия – 6-7, Литкабелис Литва – 5-8, Будучность Черногория – 5-8, Тюрк Телеком Турция – 4-9, Шленск Польша – 1-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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