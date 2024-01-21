Энтони Эдвардс смазал 3 штрафных подряд при «-3» за 3,4 секунды до конца матча против «Оклахомы»

Теги Миннесота НБА Баскетбол - видео Оклахома-Сити Энтони Эдвардс Баскетбол

«Миннесота» на своем паркете уступила «Оклахоме» – 97:102.

Атакующий защитник «Тимбервулвз» Энтони Эдвардс исполнил спасительный 3-очковый бросок на равенство за 3,4 секунды до конца встречи при счете 97:100. Пытавшийся накрыть его Лу Дорт нарушил правила, и Эдвардс встал на линию штрафных.

Первый номер драфта-2020 промахнулся дважды, поэтому ему пришлось намеренно ошибаться и в третий раз в надежде выиграть подбор. Однако мяч достался «Оклахоме», в ответном владении Джейлен Уильямс встал на линию и точными бросками поставил точку в противостоянии.

11 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
https://media.tenor.com/E6aL4cqEdmwAAAAM/michael-jordan-lol.gif
+27
-2
+25
Перечитал статей , что он новый Жордан и поплыл
+26
-3
+23
Новость немного не корректна.

При 3м штрафном броске Эдвардс нарушил правила - мяч после броска не коснулся дужки. Именно поэтому мяч достался Оклахоме. (Читая новость и не смотрев игру может создаться ложное впечатление что Эдвардс намерено смазал 3й бросок, но Миннесота проиграла подбор Вильямсу)
+20
-5
+15
Надо было от щита бросить с добиванием
+10
-1
+9
Ответ vufer
Новость немного не корректна. При 3м штрафном броске Эдвардс нарушил правила - мяч после броска не коснулся дужки. Именно поэтому мяч достался Оклахоме. (Читая новость и не смотрев игру может создаться ложное впечатление что Эдвардс намерено смазал 3й бросок, но Миннесота проиграла подбор Вильямсу)
Так Эдвардс намеренно смазал третий бросок, почему ложное впечатление?
+7
0
+7
Ну тут без Перкинса не разберёшься…😂
+9
-3
+6
Ответ DirkMavs
Ну тут без Перкинса не разберёшься…😂
Легли, как собаки 🐶🐩 классику Баркли никто не отменял
+2
0
+2
Ответ Cash_flow
Так Эдвардс намеренно смазал третий бросок, почему ложное впечатление?
Потому что он потерял мяч для команды, не попав в дужку кольца . И мяч перешел к сопернику. А на Вильямсе сфолили уже после ввода мяча в передовой зоне.
+1
0
+1
«Вдохновился» Брауном во вчерашней игре))
+2
-2
0
Вычеркиваем из «новых Джорданов»
+2
-2
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий