«Миннесота» на своем паркете уступила «Оклахоме» – 97:102.

Атакующий защитник «Тимбервулвз» исполнил спасительный 3-очковый бросок на равенство за 3,4 секунды до конца встречи при счете 97:100. Пытавшийся накрыть его Лу Дорт нарушил правила, и Эдвардс встал на линию штрафных.

Первый номер драфта-2020 промахнулся дважды, поэтому ему пришлось намеренно ошибаться и в третий раз в надежде выиграть подбор. Однако мяч достался «Оклахоме», в ответном владении Джейлен Уильямс встал на линию и точными бросками поставил точку в противостоянии.