Энтони Эдвардс смазал 3 штрафных подряд при «-3» за 3,4 секунды до конца матча против «Оклахомы»
«Миннесота» на своем паркете уступила «Оклахоме» – 97:102.
Атакующий защитник «Тимбервулвз» Энтони Эдвардс исполнил спасительный 3-очковый бросок на равенство за 3,4 секунды до конца встречи при счете 97:100. Пытавшийся накрыть его Лу Дорт нарушил правила, и Эдвардс встал на линию штрафных.
Первый номер драфта-2020 промахнулся дважды, поэтому ему пришлось намеренно ошибаться и в третий раз в надежде выиграть подбор. Однако мяч достался «Оклахоме», в ответном владении Джейлен Уильямс встал на линию и точными бросками поставил точку в противостоянии.
При 3м штрафном броске Эдвардс нарушил правила - мяч после броска не коснулся дужки. Именно поэтому мяч достался Оклахоме. (Читая новость и не смотрев игру может создаться ложное впечатление что Эдвардс намерено смазал 3й бросок, но Миннесота проиграла подбор Вильямсу)