«Милуоки» и Док Риверс проявляют «взаимный интерес». Стороны пока не договорились о контракте

Док Риверс выступает основным претендентом на пост главного тренера «Бакс».

« » и известный специалист проявляют «взаимный интерес». Как отмечает обозреватель Джордан Шульц, стороны пока не договорились о контракте.

Инсайдер Эдриан Воджнаровски ранее сообщал, что после увольнения Эдриана Гриффина «Бакс» вышли на связь с Риверсом и начали переговоры.

после увольнения из «Филадельфии» начал сезон-23/24 в качестве аналитика на телевидении.

Клуб из Вискониса во вторник отправил в отставку тренера-дебютанта Гриффина после 43 матчей во главе команды (30-13). Отмечалось, что ветераны команды «потеряли веру» в специалиста.