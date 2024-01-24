«Милуоки» и Док Риверс проявляют «взаимный интерес». Стороны пока не договорились о контракте

Теги Док Риверс Эдриан Гриффин Милуоки НБА Баскетбол

Док Риверс выступает основным претендентом на пост главного тренера «Бакс».

«Милуоки» и известный специалист проявляют «взаимный интерес». Как отмечает обозреватель Джордан Шульц, стороны пока не договорились о контракте.

Инсайдер Эдриан Воджнаровски ранее сообщал, что после увольнения Эдриана Гриффина «Бакс» вышли на связь с Риверсом и начали переговоры.

Риверс после увольнения из «Филадельфии» начал сезон-23/24 в качестве аналитика на телевидении.

Клуб из Вискониса во вторник отправил в отставку тренера-дебютанта Гриффина после 43 матчей во главе команды (30-13). Отмечалось, что ветераны команды «потеряли веру» в специалиста.

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13 комментариев
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Кто против этой сделки, одумайтесь, это же столько топового контента весной подъедет!
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Это просто мрак… вроде такой хороший менеджмент стоит на пороге такого отвратительного решения
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Bleacher Report написали, что уже контракт подписан
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С таким же успехом со мной бы контракт подписали
Я бы тоже во втором раунде вылетел 😄
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Хоть бы хоть бы 🙏🙏
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Восток в восторге
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Давай, Док, раздень этих дураков.
+4
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+4
Ответ C4clutch
Кто против этой сделки, одумайтесь, это же столько топового контента весной подъедет!
Злой док возглавляет Милуоки. 1 этап в плей-офф против Филы Эмбиида. Они их выносят за 7 потных игр. Лиллард очевидно завершает игру базером, чтобы обиднее было. 2 этап против Селтикс. 4-1, Яннис уничтожил расистов. А в финале они обыгрывают Клипперс 4-0. Потом я проснулся.
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Ответ ShowTime.
С таким же успехом со мной бы контракт подписали Я бы тоже во втором раунде вылетел 😄
Так ли хорош ваш "камонлетсгоу"?
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Янис, Демьян, ну комон летс гоу!
+3
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Лиллард смирись, кольца у тебя не будет.
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ESPN красавцы. Без Ван Ганди с Джексоном и сейчас еще и без Риверса, ради которого первых двух выгнали)
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Прайм Яниса уйдёт вот на «это»
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