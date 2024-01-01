Джейсон Тейтум и Джейлен Браун – лучший дуэт НБА, по мнению Чендлера Парсонса. Леброн и Дэвис – в Топ-5

Чендлер Парсонс составил Топ-5 лучших дуэтов НБА.

«Под пятым номером я выбираю и . Исторически сложилось так, что я отдаю должное этим двоим. Считаю, что когда они здоровы, – и меня не волнует возраст Леброна, – они все еще могут доминировать, все еще могут быть очень эффективным дуэтом. Под четвертым номером мне нравятся и . Мы еще не видели от них максимума, были взлеты и падения. Знаем, что они элитные скореры, им просто нужно немного набрать обороты.

Под третьим номером я выбираю и Лилларда. Всегда говорим о том, что на бумаге они должны подходить друг другу, все должно получиться. Они занимают второе место на Востоке, – что отлично. На втором месте... я выбрал Йокича и Джамала Мюррэя. Они чемпионы. Могли оказаться и на первом месте, но вы знаете, как сильно мне нравятся «Селтикс».

Мне нравятся Джейсон Тейтум и Джейлен Браун. Это их год. Сейчас это лучший дуэт в НБА в самом расцвете сил, возраста, атлетизма и всего остального. Они мне нравятся больше всех», – заявил Парсонс в эфире FanDuel TV.