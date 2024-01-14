60 очков от Янниса Адетокумбо и Дэмиана Лилларда помогли «Бакс» победить «Уорриорз»

Теги Голден Стэйт Милуоки НБА Баскетбол - видео Дэмиан Лиллард Яннис Адетокумбо Баскетбол

«Милуоки» на своем паркете справился с «Голден Стэйт» – 129:118.

Тяжелый форвард «Бакс» Яннис Адетокумбо отметился 33 очками, 9 подборами и 5 передачами.

За 37 минут грек реализовал 13 из 22 с игры и 6 из 8 с линии.

Разыгрывающий Дэмиан Лиллард записал в свой актив 27 очков, 6 подборов, 7 передач и 2 перехвата.

Защитник был точен в 9 из 19 попыток с игры и 7 из 7 с линии за 38 минут на паркете.

«Бакс» (27-12) закрепились на второй строчке Востока, «Уорриорз» (18-21) по-прежнему 12-е на Западе.

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