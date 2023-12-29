«Для чемпионата мира нужен другой подход». Пол Джордж о 4-м месте сборной США

Пол Джордж объяснил, почему США не удалось победить на чемпионате мира-2023.

«Я изначально сказал, что так будет. Талантливый состав, и все они сейчас процветают в лиге. Но для чемпионата мира нужен другой менталитет, и игроки должны быть на правильном этапе своей карьеры, чтобы принять этот вызов.

Сейчас они лишь переходят в статусы «звезд», первых опций команд, лидеров. А теперь посмотрите на команду с Кобе, Леброном, Ди-Уэйдом. К тому моменту они уже вышли на уровень суперзвезд. Следовательно, в голове у них уже другие цели и приоритеты: как я могу стать лучше как партнер по команде, как я могу лучше делиться мячом, как я могу взять на себя меньшую роль.

Тяжело, когда в твоем составе игроки только пытаются реализовать себя, а теперь просишь их понять, как играть как команда», – объяснил .

США заняли четвертое место, в полуфинале уступив Германии, а в матче за бронзу проиграв Канаде.