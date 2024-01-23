Александр Щербенев – лучший спортсмен Кубани-2023

Теги Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Матвей Сафонов Александр Щербенев Баскетбол

Александр Щербенев стал победителем премии «Лучший спортсмен Кубани-2023».

Итоги премии были объявлены сегодня на специальной пресс-конференции. Разыгрывающему «Локомотива-Кубань» вручили традиционную награду премии и ее символ – «Щит чемпиона».

В полуфинале голосования Щербенев обошел вратаря ФК «Краснодар» и сборной России по футболу Матвея Сафонова, а в финальном раунде – чемпионку мира по боксу Анастасию Демурчян.

Баскетболисты «Локо» выигрывают премию «Спортсмен Кубани» второй год подряд. По итогам 2022 года сильнейшим был назван Андрей Мартюк.

 

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