Александр Щербенев – лучший спортсмен Кубани-2023

Александр Щербенев стал победителем премии «Лучший спортсмен Кубани-2023».

Итоги премии были объявлены сегодня на специальной пресс-конференции. Разыгрывающему «Локомотива-Кубань» вручили традиционную награду премии и ее символ – «Щит чемпиона».

В полуфинале голосования обошел вратаря ФК «Краснодар» и сборной России по футболу Матвея Сафонова, а в финальном раунде – чемпионку мира по боксу Анастасию Демурчян.

Баскетболисты « » выигрывают премию «Спортсмен Кубани» второй год подряд. По итогам 2022 года сильнейшим был назван Андрей Мартюк.