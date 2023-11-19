Александр Щербенев: «Автодор» просто не мог все 40 минут играть в таком высоком темпе»

Защитник «Локомотива‑ » рассказал, за счет чего команде ударилось победить « » (85:63).

— Продолжительное время счет в матче был равный, но во второй половине игры «Локомотив» уверенно вырвался вперед. В чем причины?

— Думаю, что у нас ротация больше. Они просто не могли все 40 минут играть в таком высоком темпе. Мы в принципе играли хорошую защиту на протяжении всего матча, что и принесло уверенную победу.

В целом действовали по плану, играли от защиты и максимально серьезно подошли к сопернику, это и дало хороший результат. В третьей и четвертой четвертях за счет того, что были более свежие, нам удалось держать уровень интенсивности и додавить соперника.