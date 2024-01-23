Шэй Гилджес-Александер ответил на критические комментарии Энтони Эдвардса

Теги Миннесота НБА Оклахома-Сити соцсети Шэй Гилджес-Александер Энтони Эдвардс Баскетбол

Шэй Гилджес-Александер ответил на критические комментарии Энтони Эдвардса.

Защитник «Миннесоты» после недавнего матча с «Оклахомой» заявил, что судьи помогают канадскому лидеру «Тандер».

«Тяжело справиться с «Оклахомой» с теми свистками, которые получает Шэй [Гилджес-Александер]. Трудно обороняться», – заявил Эдвардс.

Гилджес-Александер дал понять, что его не интересуют послематчевые перепалки.

«Меня обсуждают из-за моей игры в посте, а не за то, что я говорю после игры», – написал Шэй.

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3 комментария
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they talk about me for my post game, not my postgame
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Быть может это залог нового противостояния? Было бы круто
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