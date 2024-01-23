Шэй Гилджес-Александер ответил на критические комментарии Энтони Эдвардса
Шэй Гилджес-Александер ответил на критические комментарии Энтони Эдвардса.
Защитник «Миннесоты» после недавнего матча с «Оклахомой» заявил, что судьи помогают канадскому лидеру «Тандер».
«Тяжело справиться с «Оклахомой» с теми свистками, которые получает Шэй [Гилджес-Александер]. Трудно обороняться», – заявил Эдвардс.
Гилджес-Александер дал понять, что его не интересуют послематчевые перепалки.
«Меня обсуждают из-за моей игры в посте, а не за то, что я говорю после игры», – написал Шэй.