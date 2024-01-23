Шэй Гилджес-Александер ответил на критические комментарии Энтони Эдвардса.

Защитник «Миннесоты» после недавнего матча с «Оклахомой» заявил, что судьи помогают канадскому лидеру «Тандер».

«Тяжело справиться с «Оклахомой» с теми свистками, которые получает Шэй [Гилджес-Александер]. Трудно обороняться», – заявил .

дал понять, что его не интересуют послематчевые перепалки.

«Меня обсуждают из-за моей игры в посте, а не за то, что я говорю после игры», – написал Шэй.