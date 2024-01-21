Энтони Эдвардс: «Тяжело справиться с «Оклахомой» с теми свистками, которые получает Шэй. К нему вообще нельзя прикасаться»

Теги Миннесота НБА Оклахома-Сити Шэй Гилджес-Александер Энтони Эдвардс Баскетбол

Энтони Эдвардс ответил на вопрос, как остановить «Тандер».

«Тяжело справиться с «Оклахомой» с теми свистками, которые получает Шэй [Гилджес-Александер]. Трудно обороняться. К нему вообще нельзя прикасаться. Очень тяжело с таким тягаться.

Это хорошая команда, особенно когда они получают такие свистки», – заявил Эдвардс после матча.

Гилджес-Александр отметился 33 очками, 12 из которых были набраны штрафными бросками.

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10 комментариев
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Эдвардс чокернул, а теперь гонит на судей
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Тяжело справиться с нервами, когда нужно попасть 3 из 3 на равный счëт.
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тяжело быть новым Джорданом пока у тебя маленькие кохонес
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Шай свои штрафные бросил с процентом 92, Эдвардс 60) при этом у самого Энтони было 10 попыток, не многим меньше. В общем это не то, что хочешь услышать от игрока, претендующего на какое-то серьезное место в этой лиге.
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Шая действительно судьи любят сильнее многих, и наверное была в матче пара лишних свистков и это в домашнем матче, но не скажу что Оклу прям тащили. Волки проиграли сами.
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Это правда, из ШГА лепят суперстаров, коим он не является. Чуть ему перестают свистеть и он превращается в Дерозана из плей-офф.
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Чел, надо больше тренироваться (штрафные особенно)
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малыш капризничает, что у него отняли "конфетку". так не честно, кричит он и машет ручонками... не честно изначально играть в таких условиях. а если у тебя и процент при этом низкий, и забиваешь ты не так много, и штрафные у тебя не летят, и пасы ты отдаешь не туда... то что бы с тобой сделали в эпоху джордана.
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Забивай штрафные, побеждай. В чем вопрос?
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