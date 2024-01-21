Энтони Эдвардс: «Тяжело справиться с «Оклахомой» с теми свистками, которые получает Шэй. К нему вообще нельзя прикасаться»

Энтони Эдвардс ответил на вопрос, как остановить «Тандер».

«Тяжело справиться с «Оклахомой» с теми свистками, которые получает Шэй [ ]. Трудно обороняться. К нему вообще нельзя прикасаться. Очень тяжело с таким тягаться.

Это хорошая команда, особенно когда они получают такие свистки», – заявил после матча.

Гилджес-Александр отметился 33 очками, 12 из которых были набраны штрафными бросками.