Энтони Эдвардс: «Тяжело справиться с «Оклахомой» с теми свистками, которые получает Шэй. К нему вообще нельзя прикасаться»
Энтони Эдвардс ответил на вопрос, как остановить «Тандер».
«Тяжело справиться с «Оклахомой» с теми свистками, которые получает Шэй [Гилджес-Александер]. Трудно обороняться. К нему вообще нельзя прикасаться. Очень тяжело с таким тягаться.
Это хорошая команда, особенно когда они получают такие свистки», – заявил Эдвардс после матча.
Гилджес-Александр отметился 33 очками, 12 из которых были набраны штрафными бросками.