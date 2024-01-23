Еврокубок. «Будучность» – «Ульм», «Париж» встретится с «Ховентудом»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Еврокубка пройдут три матча.

Черногорская «Будучность» примет немецкий «Ульм», французский «Париж» встретится с испанским «Ховентудом».

Регулярный чемпионат

Группа А

Положение команд: Париж Франция – 14-1, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 11-4, Лондон Лайонс Великобритания – 10-5, Ховентуд Испания – 10-5, Бешикташ Турция – 9-6, Прометей Украина – 8-7, Венеция Италия – 6-9, Вулвз Литва – 5-10, Гамбург Германия – 2-13, Цедевита-Олимпия Словения – 0-15.

Группа B

Положение команд: Бурк Франция – 12-3, Гран-Канария Испания – 11-4, Клуж Румыния – 11-4, Ульм Германия – 8-7, Тренто Италия – 7-8, Арис Греция – 7-8, Будучность Черногория – 6-9, Тюрк Телеком Турция – 6-9, Литкабелис Литва – 5-10, Шленск Польша – 2-13.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.