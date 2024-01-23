Кармело Энтони: «Люди говорят: «Да он только очки набирать умеет!» А мне плевать. Это искусство, которым я овладел»

Теги Кармело Энтони НБА Баскетбол

Кармело Энтони ответил фанатам, считающим скореров «односторонними» игроками.

«Задача баскетбола – попасть мячом в кольцо, но нас [скореров] хотят оставить в тени. И когда ты делаешь это на высоком уровне, тебя критикуют. Люди говорят: «Да он только очки набирать умеет!» А мне плевать! Я овладел этим.

Это искусство – набирать очки, это искусство – попадать в кольцо. Это искусство, и я говорю об этом уверенно, потому что прошел через это. Но большинство все равно не согласится, но я принимаю это. Принимаю мнение, что я всего лишь отличный скорер.

Есть люди, которые освоили только одну вещь, и их уважают во всем мире. Люди научились делать подушки и являются лучшими в мире производителями подушек. Вы не пойдете к ним ни за чем другим, кроме как за изготовлением подушек. Это неадекватно, но когда дело доходит до набора очков, это не одобряется. Потому что все говорят: «Да, он отличный бомбардир, но полный эгоист». Почему? Ведь я просто стал мастером в том, что люблю», – рассказал Энтони в своем подкасте.

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9 комментариев
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Сам себя не похвалишь..
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Кармело сам собой что ли подкаст записывает.
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Справедливости ради, хоть Карамельный и разошёлся на странные интервью последнее время, игрок он был очень крутой. И играть в баскетбол он умел и действительно забрасывал мяч в корзину так, как очень мало кто умеет. Ему не повезло быть на одном драфте с Леброном, который формировал систему вокруг себя, или Вейдом, вокруг которого была система. Не повезло с командами, тот Денвер и Никс не совсем команды, которые могли раскрыть его потенциал. В любом случае на зал славы наиграл, но мог бы и лучше наверно
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+3
Ответ Pipa23King
Справедливости ради, хоть Карамельный и разошёлся на странные интервью последнее время, игрок он был очень крутой. И играть в баскетбол он умел и действительно забрасывал мяч в корзину так, как очень мало кто умеет. Ему не повезло быть на одном драфте с Леброном, который формировал систему вокруг себя, или Вейдом, вокруг которого была система. Не повезло с командами, тот Денвер и Никс не совсем команды, которые могли раскрыть его потенциал. В любом случае на зал славы наиграл, но мог бы и лучше наверно
Главная проблема Мэло, что он сам сделал все возможное, что бы играть в ужасных коллективах. Три раза выбрал бабки, сам виноват
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Удивляюсь людям которые постоянно спрашивают о количестве новостей с Мело. Вы просто откройте сколько длится подкаст 7PM in Brooklyn - он все это сказал на одном подкасте. Прикиньте, эти подкасты не происходят каждый день, просто зачем спорсту все это выкладывать одной новостью, кто это сможет прочитать вообще.
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Это искусство!
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Мело - лучший изготовитель подушек.... забавно :-)
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а я думал, задача баскетбола - чтобы счёт в конце был в твою пользу
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