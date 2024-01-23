Кармело Энтони: «Люди говорят: «Да он только очки набирать умеет!» А мне плевать. Это искусство, которым я овладел»

Кармело Энтони ответил фанатам, считающим скореров «односторонними» игроками.

«Задача баскетбола – попасть мячом в кольцо, но нас [скореров] хотят оставить в тени. И когда ты делаешь это на высоком уровне, тебя критикуют. Люди говорят: «Да он только очки набирать умеет!» А мне плевать! Я овладел этим.

Это искусство – набирать очки, это искусство – попадать в кольцо. Это искусство, и я говорю об этом уверенно, потому что прошел через это. Но большинство все равно не согласится, но я принимаю это. Принимаю мнение, что я всего лишь отличный скорер.

Есть люди, которые освоили только одну вещь, и их уважают во всем мире. Люди научились делать подушки и являются лучшими в мире производителями подушек. Вы не пойдете к ним ни за чем другим, кроме как за изготовлением подушек. Это неадекватно, но когда дело доходит до набора очков, это не одобряется. Потому что все говорят: «Да, он отличный бомбардир, но полный эгоист». Почему? Ведь я просто стал мастером в том, что люблю», – рассказал в своем подкасте.