Кармело Энтони считает, что «Денвер» должен вывести его 15-й номер из обращения

Теги Денвер Кармело Энтони НБА Никола Йокич Баскетбол

Кармело Энтони считает, что «Денвер» должен вывести его 15-й номер из обращения.

В эпизоде своего подкаста 7PM in Brooklyn Энтони выразил мнение, что его 15-й номер должен быть выведен из обращения, учитывая его заслуги перед городом и клубом, когда был главной звездой.

«Я не знаю. Не хочу давить. Но они по-хорошему должны [вывести номер из обращения], потому что мы кое-чего достигли. У нас кое-что получилось», – заявил Энтони.

В «Денвере» Энтони набирал в среднем 24,8 очка, 6,3 подбора и 3,1 передачи при 45,9 % попаданий. За восемь сезонов он четыре раза попал в символические пятерки и три раза поехал на Матч всех звезд. Шесть из семи выходов в плей-офф завершились для «Наггетс» вылетом в первом раунде.

Материалы по теме

17 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
15й номер выведут. Но, боюсь, не его.
+60
0
+60
Слишком много Мело за последние дни
+17
-1
+16
Мело смешной, даже не понимает насколько Йокич УЖЕ его перебил

И вообще, зачем Наггетс выводить номер того, кто продавил обмен в НЙ?
+14
0
+14
Был Коби - единственный игрок, у кого вывели два номера. А Кармело хочет чтоб появился номер 15 Денвера - единственный номер, который вывели у двух игроков 😂😂
+6
0
+6
Ответ Daff Rogers
Просто из топ-10 скореров в истории, у Кармело меньше всего достижений. Он даже в финале ни разу не играл. А тут еще и номер не хотят выводить. А кроме Денвера больше негде повесить его майку, да и то там огромная сербская угроза. Так и останется выдающимся баскетболистом с 28к очками и 10 олстарами, но без крупных побед и должного уважения.
Это уже не угроза, это данность)
Не могу себе представить, что должно случиться, чтобы номер Йокича не вывели из обращения.
MVP, лидер команды, выигравшей первый титул в истории клуба. Если не выводить такие номера, то какие выводить)
+6
0
+6
Просто из топ-10 скореров в истории, у Кармело меньше всего достижений. Он даже в финале ни разу не играл. А тут еще и номер не хотят выводить. А кроме Денвера больше негде повесить его майку, да и то там огромная сербская угроза. Так и останется выдающимся баскетболистом с 28к очками и 10 олстарами, но без крупных побед и должного уважения.
+7
-1
+6
«Кое-что получилось» - это что? Финал конференции? За это майки не поднимают. Мело был топом, но никак не легендой.
+5
0
+5
хорошая попытка Мело, но есть две причины как минимум, а скорее даже как в песне их 5 или 15)..но через 10 лет выведут номер. железно)
+1
0
+1
Ответ Bezabank2
«Кое-что получилось» - это что? Финал конференции? За это майки не поднимают. Мело был топом, но никак не легендой.
И то благодаря Биллапсу. До его прихода стабильно вылетали в 1 раунде.
+1
0
+1
Ответ Артур Артур
Слишком много Мело за последние дни
Это заслуга редакторов спорта, делить новости на 80 частей
+1
0
+1
Если только римскими цифрами.
+1
0
+1
Мело сошел с ума
+1
0
+1
что-то у него прямо бомбит на эту тему в последние дни.
+1
0
+1
«Но они по-хорошему должны [вывести номер из обращения], потому что мы кое-чего достигли. У нас кое-что получилось» - только вот у другого 15 номера кое-что получилось в Денвере в несколько десятков раз серьезное, чем у Мело )

И номер 15 в Денвере надо выводить с фамилией Йокича, а не Энтони )
+1
0
+1
Ответ vufer
15й номер выведут. Но, боюсь, не его.
15й номер выведут, но, так сказать, есть нюанс
0
0
0
Ответ Chris "Birdman" Andersen
Был Коби - единственный игрок, у кого вывели два номера. А Кармело хочет чтоб появился номер 15 Денвера - единственный номер, который вывели у двух игроков 😂😂
Единственный номер, который вывели из-под действующего игрока.)
0
0
0
Ответ Daff Rogers
Просто из топ-10 скореров в истории, у Кармело меньше всего достижений. Он даже в финале ни разу не играл. А тут еще и номер не хотят выводить. А кроме Денвера больше негде повесить его майку, да и то там огромная сербская угроза. Так и останется выдающимся баскетболистом с 28к очками и 10 олстарами, но без крупных побед и должного уважения.
Нью Йорк выведет его номер из обращения. В чем проблема тут? Он получит свою майку под сводами арены в другом городе
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий