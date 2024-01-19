Кармело Энтони считает, что «Денвер» должен вывести его 15-й номер из обращения.

В эпизоде своего подкаста 7PM in Brooklyn Энтони выразил мнение, что его 15-й номер должен быть выведен из обращения, учитывая его заслуги перед городом и клубом, когда был главной звездой.

«Я не знаю. Не хочу давить. Но они по-хорошему должны [вывести номер из обращения], потому что мы кое-чего достигли. У нас кое-что получилось», – заявил Энтони.

В « » Энтони набирал в среднем 24,8 очка, 6,3 подбора и 3,1 передачи при 45,9 % попаданий. За восемь сезонов он четыре раза попал в символические пятерки и три раза поехал на Матч всех звезд. Шесть из семи выходов в плей-офф завершились для «Наггетс» вылетом в первом раунде.