Ар Джей Барретт о критике от Кармело Энтони: «Забавно, он оказался почти прав»

Теги Кармело Энтони Нью-Йорк Торонто НБА Ар Джей Барретт Баскетбол

Ар Джей Барретт посмеялся над словами Кармело Энтони в свой адрес.

Форвард «Торонто» Ар Джей Барретт прокомментировал слова легенды «Нью-Йорка» Кармело Энтони, который назвал его «серым» игроком и сказал, что «никогда не угадаешь, 4 очка у него будет или 26».

«Это забавно. Потому что на следующий день я набрал 4 очка. А в предыдущем матче у меня было 24, так что он оказался почти прав. Он член Зала славы», – сказал Барретт.

Вчера Барретт набрал 20 очков в матче против своей бывшей команды «Никс» (100:126).

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2 комментария
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Красиво ответил, ничего не скажешь. Сразу видно, что у чувака есть мозг.
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а когда Карамэло стал легендой Ню-Йорка? походу в компанию к Пирсу добавился еще один бала-скетболист.
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