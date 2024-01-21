Ар Джей Барретт о критике от Кармело Энтони: «Забавно, он оказался почти прав»

Ар Джей Барретт посмеялся над словами Кармело Энтони в свой адрес.

Форвард « » прокомментировал слова легенды « » , который назвал его «серым» игроком и сказал, что «никогда не угадаешь, 4 очка у него будет или 26».

«Это забавно. Потому что на следующий день я набрал 4 очка. А в предыдущем матче у меня было 24, так что он оказался почти прав. Он член Зала славы», – сказал Барретт.

Вчера Барретт набрал 20 очков в матче против своей бывшей команды «Никс» (100:126).