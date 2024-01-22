Грегг Попович о важности командных ужинов: «Я ничего о вас не знаю, возможно, вы встречаетесь с тремя женщинами. Это помогает сплотиться»

Грегг Попович рассказал о важности командных ужинов.

Главный тренер «Сперс» считает, что такие мероприятия помогают выстраивать командную химию.

«Тут все довольно логично, это помогает сплотиться, появляется дух товарищества. Я ничего толком не знаю о вас. Есть ли у человека дети, возможно, он встречается с тремя женщинами, или тремя мужчинами. Я ничего о вас не знаю.

Но когда вы вместе сидите за едой, особенно с учетом того, что у нас за все эти годы было множество ребят из самых разных стран, то узнаете много нового о мире.

Ты начинаешь сочувствовать кому-то, начинаешь хорошо относиться к человеку, чувствуешь ответственность, хочешь что-то сделать для товарища по команде. Все это только развивается со временем», – утверждает .