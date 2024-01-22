Грегг Попович о важности командных ужинов: «Я ничего о вас не знаю, возможно, вы встречаетесь с тремя женщинами. Это помогает сплотиться»

Теги Сан-Антонио Грегг Попович НБА Баскетбол

Грегг Попович рассказал о важности командных ужинов.

Главный тренер «Сперс» считает, что такие мероприятия помогают выстраивать командную химию.

«Тут все довольно логично, это помогает сплотиться, появляется дух товарищества. Я ничего толком не знаю о вас. Есть ли у человека дети, возможно, он встречается с тремя женщинами, или тремя мужчинами. Я ничего о вас не знаю.

Но когда вы вместе сидите за едой, особенно с учетом того, что у нас за все эти годы было множество ребят из самых разных стран, то узнаете много нового о мире.

Ты начинаешь сочувствовать кому-то, начинаешь хорошо относиться к человеку, чувствуешь ответственность, хочешь что-то сделать для товарища по команде. Все это только развивается со временем», – утверждает Попович.

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13 комментариев
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Для смеха в теги можно Двайта поставить.
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Ответ Ивванов
Комментарий скрыт
Грег Попович – король сарказма
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Ответ Ивванов
Ты же интерпретировал так, что Попович, рассказывая о пользе совместных ужинов, просто прикалывается, и что в реальности Поповичу плевать на то, что происходит у игроков за стенами спортивной арены. Это твоя интерпретация, ты сам её озвучил, никто тебя за язык не тянул. Как думаешь, зачем Попович накинул про связи игроков с мужиками, кто из игроков САС имеет сексуальные отношения с мужиками?
Я никак не интерпретировал, кроме того, что фраза про игроков, встречающихся с трёмя женщинами или мужчинами была сарказмом
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Ответ quznez
Для смеха в теги можно Двайта поставить.
зачем так далеко? Можно просто Примо.
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Ответ Hobotok
зачем так далеко? Можно просто Примо.
если бы ещё знать что это такое, было бы ближе.
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Ответ quznez
если бы ещё знать что это такое, было бы ближе.
Джошуа Примо был отчислен из Сперс за эксгибиционизм
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Ответ Ивванов
Т.е. Попович говорит с сарказмом? Т.е. Попович прикалывается, в т.ч. над читателями спортс.ру?
Под новостью есть ссылка на видео, таймкод 8:15 примерно
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Ответ Ивванов
Т.е. Поповичу всё же наплевать, какая семья у игроков, есть ли у них дети и Попович завуалировано вещает, что ему игроки не интересны и ужины проводятся для проформы и это сказки для других про сплачивающие ужины? Ты и другие минусящие мои комментарии согласны с Поповичем, что тренеру и менеджеру команды не интересно, что у игроков происходит за стенами игровой арены?
Прямая речь на видео. Интерпретировать сами будете
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Ответ Tydeus
Я никак не интерпретировал, кроме того, что фраза про игроков, встречающихся с трёмя женщинами или мужчинами была сарказмом
Сарказм в чем, что игроки встречаются с женщинами? Ты вон как возбудился, когда я написал, что прикольно, кто же из игроков САС кувыркается с мужчинами.
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